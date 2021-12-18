اليوم.. «الصحة» توجه رسائل للمواطنين لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه اعتبارا من اليوم السبت 18 ديسمبر الجاري، سيتلقى المواطنون الذين مر على تلقيهم الجرعة الثانية 6 أشهر، رسائل من الوزارة للحصول على الجرعة الثالثة المنشطة، من أجل الحصول على الجرعة الثالثة من أجل تعزيز المناعة للوقاية من فيروس كورونا.

مواعيد الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وأضاف «عبدالغفار»، في تصريحات صحفية له، أنه من المقرر إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح في نفس المكان الذي تلقى فيه الجرعتين السابقتين، مشيرا إلى أنه لن يتم التسجيل على موقع وزارة الصحة مرة أخرى، بل الوزارة ستقوم بعملية فحص للأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الثانية من اللقاح منذ أكثر من 6 شهور.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه سيتم إرسال رسائل لهذه للفئات المستهدفة من واقع قاعدة البيانات المتاحة على موقع وزارة الصحة، لتحديد توقيت ومكان تلقي اللقاح.

الجرعة الثالثة ليس شرطا أن تكون نفس الجرعة الأولى والثانية

وبين «عبدالغفار»، أن ستكون الجرعة المعززة «الثالثة» من نفس نوع اللقاح الذي حصل عليه المواطن في الجرعتين الأولى والثانية، إذا كانت متوفرة، وقد تكون من لقاح آخر، لأن الهدف منها هو رفع استجابة الجهاز المناعي للتعامل مع الفيروس، بحسب وزارة الصحة المصرية.

جميع اللقاحات فعالة ضد فيروس كورونا

وأكدت وزارة الصحة أنّ جميع لقاحات كورونا فعالة وتقي من مضاعفات كورونا أو المضاعفات الناتجة عن متحورات كورونا ولكن فاعلية اللقاح تتفاوت من لقاح لآخر، موضحة أنّ اللقاحات هي الوسيلة الرئيسية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا أو المتحورات الناتجة عنه.

التدابير الوقائية تقلل من فرص الإصابة

ونوهت الصحة إلى أهمية الالتزام المواطنين بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب انتقال العدوى وتتمثل الإجراءات الوقائية في «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين، التباعد الجسدي والبدني، التواجد في اماكن ذات تهوية جيدة».