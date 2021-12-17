«الصحة»: تطعيم الأطفال أكثر من 12 عاما ليس إجباريا

أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، أنه يتم تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم أكثر من 12 عاما بلقاح كورونا، وذلك لحث أولياء الأمور على تطعيم أطفالهم لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، موضحة أن تطعيم هذه الفئة من الأطفال لابد أن يكون بإقرار من ولي الأمر موقع على جميع الأسئلة الواردة بهذا الإقرار.

«الصحة»: التطعيم ليس إجباريا

وأكدت وزارة الصحة والسكان، على أن التطعيم ليس إجباريا على الأطفال أكثر من 12 عاما، وأنه لا يحمي من فيروس كورونا بصورة بصورة كاملة، ولكنه يقلل من حدة الأعراض الجانبية عن الإصابة بفيروس كورونا، ولابد بالالتزام الكامل بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

شروط تطعيم الأطفال بلقاح كورونا

وأوضحت وزارة الصحة بعض الشروط الرئيسية التي يجب على ولي الأمر الإطلاع عليها قبل تطعيم طفلة بلقاح كوورنا للوقاية وتقليل من مضاعفات الناتجة عند الإصابة بفيروس كورونا وتتمثل هذه الشروط في:

- موافقة على إعطاء الطفل اللقاح كامل عبارة عن جرعتين يفصل بينهم وقت زمني.

- العلم بضرورة تلقي الجرعة الثانية من التطعيم بعد الجرعة الأولى.

- الجسم يحتاج بضعة أسابيع بعد تلقي الجرعة الثانية ليقوم بتكوين الأجسام المضادة للوقاية من فيروس كورونا.

- لابد من الإقرار وموافقة ولي الأمر على هذه النقاط.

- أنه تلقى شرحا وافيا عن اللقاح وعن الآثار الجانبية والمضاعفات، كما أتيحت له الفرصة لطرح الأسئلة وتم الرد على تلك الأسئلة قبل تطعيم الطفل بلقاح.

- العلم بجميع الآثار الجانبية والمضاعفات المحتملة والمرتبطة بتلقي اللقاح.

- العلم بكل المخاطر والفوائد المحتملة والمرتبطة بتلقي اللقاح.

- العلم بوجوب التوجه لعيادة متابعة ما بعد اللقاح بمركز التطعيم للإبلاغ عن أي أعراض جانبية قد تظهر في خلال ستة أشهر من تاريخ تلقي اللقاح.

- بإعفاء الدولة، والسلطات والجهات الصحية في البلاد، وموظفيها، ووكلائها، والشركات التابعة لها، ومصنعي اللقاح، وموظفيهم، وموردي اللقاح، وتابعهم، ووكلائهم من أي وجميع المسؤوليات أو المطالبات لأي من الأسباب المعروفة وغير المعروفة والتي قد تنشأ أو تتعلق أو ترتبط بأي شكل من الأشكال، بتلقي اللقح، إلا في حالة الإخلال الجسيم أو المحالية الصريحة للقواعد والممارسات الطبية.

شروط إقرار التطعيم بلقاح فايزر للأطفال

وحددت وزارة الصحة العديد من الأسئلة لأولياء الأمور قبل الشروع في تسجيل البيانات الخاصة بأبنائهم على موقع وزارة الصحة لتطعيمهم بلقاح كورونا، وتتمثل هذه الأسئلة في:

- هل الطفل يعاني اليوم أو خلال العشرة أيام الماضية من أي عرض من هذه الأعراض «قشعريرة- حمى- سعال- ضيق تنفس- آلام في العضلات- الصداع- التهاب في الحلق- احتقان أو سيلان في الأنف- الغثيان».

- خلال ثلاثة أشهر الماضية أصيب الطفل بفيروس كورونا أو اشتباه بالعدوى.

- هل تلقى الطفل أي تطعيمات خلال 14 يوما الماضية؟.

- هل سبق وأن عانى الطفل من حساسية تجاه دواء أو لقاح، هل يعاني الطفل من أي حساسية تجاه اللقاحات؟.

- هل يعاني الطفل من أي أمراض تسبب ضعف المناعة مثل «الأمراض السرطانية»؟.

- هل يستخدم الطفل أي أدوية مثبطة للمناعة؟.

- هل يعاني الطفل من ضغط دم مرتفع؟.

- هل يعاني الطفل من مرض البول السكري؟.

- هل يعاني الطفل من أمراض قلب مزمنة؟.

- هل يعاني الطفل من أمراض عصبية مزمنة أو تشنجات عصبية؟.

- هل يعاني الطفل من أمراض الدم مثل «أمراض السيولة أو تجلط الدم»؟.

- هل يعاني الطفل من أمراض مناعية مثل مرض نقص المناعة «الإيدز»؟.