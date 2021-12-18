هل يمكن البناء بعد الحصول على نموذج 10 فى القرى؟.. القانون يجيب

يتساءل عدد من المواطنين، هل نموذج الحصول على 10 المؤقت فى القرى داخل الحيز العمرانى يمكن المواطن من إجراء أعمال تعلية أو إضافة بناء طبقا لقانون البناء، من جانبها أكدت اللجنة المختصة بالرد على تساؤلات المواطنين، أنه فى حالة الحصول على نموذج 10 بعد التصالح فى مخالفة البناء داخل الحيز العمرانى، يمكن استخراج ترخيص بناء تعلية طبقاً لقانون البناء ولائحته التنفيذية.

التظلم على رفض التصالح

كما أجاز قانون التصالح فى مخالفات البناء، رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، لمن رفض طلبه بالتصالح، التظلم من قرار الرفض، أو من قيمة التصالح خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به، على أن تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بالمحافظة أو الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية، لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات، و3 على الأقل من المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصص في الهندسة المدنية، والآخر فى الهندسة المعمارية، لديهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ومقيدين بنقابة المهندسين.

كما يصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

البت فى التظلم خلال 90 يوما

وتقوم اللجنة بالبت في التظلم خلال 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فيه بمثابة قبوله، أيضا تشكل بالجهة الإدارية المختصة لجنة فنية أو أكثر، من غير العاملين بها، للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية، ولا تقل خبرتهما عن خمس سنوات، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الداخلية، ترشحه إدارة الحماية المدنية المختصة.

وأوضح قانون التصالح أنه من حق اللجنة أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في إنجاز أعمالها، وعلى الأخص من كليات الهندسة والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهة الإدارية المختصة، على أن تكون برئاسة مدير الإدارة الهندسية وتضم في عضويتها كلا من مدير التنظيم ومهندس المنطقة.