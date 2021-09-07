4 إجراءات لطلب نقل ملكية ترخيص البناء بالأحياء

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة عن الأوراق والمستندات والإجراءات التي يجب أن يتبعها المواطن في حال تقديمه لطلب نقل ملكية ترخيص البناء بالأحياء.

إجراءات الحصول على طلب نقل ملكية ترخيص البناء بالأحياء

الخطوة الأولى: ملء النموذج الخاص بالخدمة.

الخطوة الثانية: تقديم المستندات المطلوبة للدراسة.

الخطوة الثالثة: تحدد الرسوم المقررة.

الخطوة الرابعة: سداد الرسوم وتلقى الرخصة.

شروط الحصول على خدمة طلب نقل ملكية ترخيص البناء بالأحياء

الخطوة الأولى: مالك الأرض أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمى موثق).

الخطوة الثانية: عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

الخطوة الثالثة: تقديم الأصول للتحقق من صحته.

المستندات المطلوبة للحصول على طلب نقل ملكية ترخيص البناء بالأحياء

الخطوة الأولى: صورة بطاقة الرقم القومي

الخطوة الثانية: صورة من الرخصة

الخطوة الثالثة: صورة من سند الملكية

الخطوة الرابعة: صورة من التوكيل في حالة الوكالة

المدة الزمنية للحصول على طلب نقل ملكية ترخيص البناء بالأحياء

15 يوما من طلب الخدمة لتقديم الخدمة

تلقي طلبات التراخيص وفق شروط البناء الجديدة

فيما تواصل أحياء الجيزة تلقي طلبات تراخيص البناء وفق شروط البناء الجديدة بكل أحياء ومدن الجمهورية وفق القرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021 الصادر للمحافظات بتطبيق تراخيص البناء وفق الشروط البنائية والتخطيطية الجديدة على المباني السكنية بالمدن فعلى كل من يرغب في بناء عقار أو وحدة سكنية أو أي مبنى بالمدن اتباع الشروط البناء الجديدة والتقدم بطلب إلى المركز التكنولوجي المختص للحصول على بيان الصلاحية لموقع البناء من الناحية التخطيطية والشروط البنائية ويحدد بالطلب عنوان وحدود ورسم كروكي للموقع، مبينًا به الطرق المؤدية إليه.

الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج رخصة البناء وفق الشروط الجديدة

وأشار المصدر إلى أن شروط البناء الجديدة للحصول على رخصة بناء 2021 تتضمن تقديم الأوراق والمستندات التالية :

- يقدم طلب الترخيص إلى المركز التكنولوجي على النموذج الخاص من المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد شاملاً نموذج إعداد الترخيص.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر الترخيص باسمه.

- توكيل رسمي من المالك للمهندس أو المكتب الهندسي.

- صورة من السجل الهندسي الخاص بالمهندس والمكتب الهندسي القائم بأعمال الاعتماد، مع حساب قيمة الأعمال طبقًا للنموذج المرفق.

- شهادة صلاحية للترخيص وبيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية.

- ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المكتب الهندسي.

- شهادة المتغيرات المكانية.

- إيصال توريد الدمغة الهندسية صادرة من نقابة المهندسين.

- صورة من شهادة الاستشاري المعتمد لأى تقارير أو رسومات يتطلب اعتمادها من الاستشاري.