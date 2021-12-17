المنوفية تحقق نسب إنجاز كبيرة في أعمال مبادرة «حياة كريمة»

كشفت المبادرة القومية «حياة كريمة» من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن أن محافظة المنوفية حققت نسب إنجاز كبيرة في أعمال المبادرة في العديد من المراكز ومنها مركز الشهداء ومركز أشمون، لذا تستعرض «الوطن» المشروعات التي أنجزت داخل محافظة المنوفية.

مشروعات «حياة كريمة» داخل مركزي الشهداء وأشمون

1- انتهاء أعمال الشبكات الخاصة بالشرب والصرف الصحي في عدد «20» قرية داخل مركز أشمون ودخولها الخدمة في نواحي «سمادون ، وطليا، وطهواي، وشما، ومؤنسة، وكفر الطرانية، وكفر أبو محمود، وسنتريس، وسبك الأحد، ومحلة سبك، والقناطرين، وجريس، ورملة الأنجب، ودلهمو، وشنشور، والبرانية، والكوادى، ومنيل عروس، والغنامية».

2- الانتهاء من توصيل الوصلات المنزلية في عدد 3 قرى، وجاري الانتهاء في نواحي «كفر منصور، والخور، وعزبة الكوم الأخضر».

3- في مركز الشهداء، تم الانتهاء من المشروعات الخاصة بالشرب والصرف الصحي في عدد 8 قرى في نواحي «ساحل الجوابر، وسلامون قبلى، وكفر عشما، وسلامون بحرى، والعراقية، وبشتامى، ودناصور، وزاوية البقلى».

4- جاري الانتهاء من الوصلات المنزلية بعدد 6 قرى في نواحي «نادر، وجزيرة الحجر، وكفر السوالمية، وكفر الشبع، وأبشادي، وكفر الجلابطة».

5- تسليم المشروعات داخل قرية «عمروس»، وذلك بطول شبكات يصل إلى 14 كيلو متر.

أعمال «حياة كريمة» في محافظة أسيوط

وفي سياق آخر، كانت مبادرة «حياة كريمة» قد أوضحت عن قيام اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها داخل قرية الزرابي استعداداً لافتتاحها رئاسياً ضمن عدد 14 قرية نموذجية.

وأوضحت «حياة كريمة» أن محافظ أسيوط تفقد كل من الأعمال الآتية وهي:

1- أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية.

2- مجمع الخدمات الزراعية.

3- تطوير مركز الشباب.

4- رصف الطرق الرئيسية.

5- تركيب الانترلوك بالشوارع الفرعية والضيقة.

6- بدء العمل بثلاثة منازل ضمن محور سكن كريم.