«الصحة»: إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادة حياة كريمة اليوم بالمحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 5 قوافل طبية جديدة في 5 محافظات، في إطار مبادرة «حياة كريمة»، ضمن خطتها لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة، تنفيذًا للتوجيهات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالمجتمع، وتحقيق رؤية الدولة التنمية المستدامة في كل القطاعات، وخاصة الطبي.

القوافل تنطلق اليوم بالمحافظات

وذكرت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن القوافل الطبية ستنطلق اليوم الجمعة والسبت الموافق 17و18ديسمبر، وتستمر لبعد غد الثلاثاء، في محافظات «الجيزة، والغربية، والبحر الأحمر، ودمياط، وجنوب سيناء»

الصحة تستهدف الأماكن النائية

وتعطي الحكومة أولوية قصوى للقضاء على العادات والأمراض والفيروسات المنتشرة، وتوفير الفرق الطبية خاصة في القرى النائية، بالإضافة إلى توعية المواطنين من خطورة الفيروسات وما تسببه من مضاعفات تؤثر على صحة المواطنين، وخاصة فيروس كورونا.

التخصصات الطبية المتاحة بالقوافل

وكشفت الوزارة عن التخصصات المتوفرة داخل العيادات المتنقلة في القوافل التي ستنطلق اليوم، والتي تمثلت في «قسم الباطنة، قسم الأطفال، قسم الأنف والأذن، قسم النساء والولادة، قسم خدمات تنظيم الأسرة، قسم العظام، قسم الجراحة، قسم الرمد والأسنان، قسم القلب، قسم الجلدية، قسم الخدمات والأشعة، قسم التحاليل»، مشيرة إلى أن الكشف مجاني لكل المواطنين، ومختلف الفئات العمرية.

أماكن تواجد القوافل الطبية

وحددت وزارة الصحة والسكان، المراكز والقرى التي ستتواجد بها هذه القوافل، تسهيلا على المواطنين في معرفة أماكن العيادات المتنقلة التابعة للوزارة.

- قرية مركز فارسكور بمحافظة دمياط

- قرية نمرة البصل مركز المحلة ثان محافظة الغربية

- قرية الحمراوين مركز القصير بمحافظة البحر الأحمر

- قرية وادي بئر زغير- وادي مجيرح2 مركز نوبيع بمحافظة جنوب سيناء

- قرية الحيز حي الواحات البحرية بمحافظة الجيزة