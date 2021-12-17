ندوة للتوعية السكانية في الغربية ضمن فعاليات مبادرة حياة كريمة

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تنظيم قطاع إعلام زفتى لندوة تحت شعار «سعادتك وصحتك في تنظيم أسرتك»، ضمن ندوات حملة الإعلام السكاني بقرية الغريب بمركز زفتى، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري.

محافظ الغربية يباشر تدشين ندوه توعية بتنظيم الأسرة

وخلال الندوة تم مناقشة العادات والتقاليد والموروثات وانعاكسها على الزيادة السكانية وضرورة التخلص من الضار منها، مثل تفضيل الذكور على الإناث، كما تم القيام بتوعية المواطنين بأبعاد مشكلة الزيادة السكانية وطرق تنظيم الأسرة والتوعية بماهية الصحة الإنجابية، كما تناولت الندوة تأثير الزيادة السكانية المباشر على تدني الخدمات الصحية ونقص فرص العمل.

وأوضح القائمون على الندوة، أهمية الاهتمام بخفض عدد الأطفال في الأسرة، لكي يتمكن الأهل من الاهتمام بتعليم وصحة أطفالهم بشكل مناسب.

الندوة تهدف إلى الحد من الآثار السلبية للزيادة السكانية

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على ضرورة نشر الندوات التثقيفية بكافة قرى ومدن الغربية، للعمل على الحد من الآثار السلبية للزيادة السكانية، والتي تنعكس على المجتمع في شكل عدم الإحساس بنواتج التنمية التي تحدث في الدولة، وكذلك تدني الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى جهود الدولة المصرية في القيام بحملات التوعية لتنظيم الأسرة وكذلك حملات دعم صحة المواطنين مثل حملة «100 مليون صحة» على مستوى قرى ومراكز المحافظة.