خطيب بالأوقاف: لا يجوز نشر أسرار الزواج والطلاق على السوشيال ميديا

طالب الشيخ خالد الجمل، الخطيب بوزارة الأوقاف، اليوم، بعدم نشر أسرار الزواج والطلاق بين الناس، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن المسلم لا يعرف سوى طريقين في الزواج؛ هما المعروف والإحسان.

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القرآن الكريم أكد أن رباط الزوجية له احترامه وتقديره سواء كان مستمرًا أو منتهيًّا، مستشهدا بقوله تعالى:«الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» (البقرة: 229).

لا يجوز نشر أسرار الحياة الشخصين بين الزوجين

وأشار إلى أن أسرار الحياة الشخصية للزوجين تظل حبيسة بينهما إلى قيام الساعة ولا تخرج سوى أمام القاضي أو من يقوم مقامه في التحكيم بين الزوجين، وبما يلزم فقط، لافتًا إلى أن يتداولها أطرافها أمام الناس وعلى مواقع الأخبار وتكون محور حوارات السوشيال ميديا، فهذا لا يتناسب مع ميثاق الزوجية المعظم في الإسلام، وقال تعالى: «وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا» (النساء: 21).

وأكد انتهاء الرابط بين الطرفين بعد انتهاء الميثاق، وتصبح الزوجة مجرد امرأة أجنبية لا يصح أن يذكرها رجل، وبالشيء نفسه بالنسبة للزوجة أيضًا، إذ إنه معلوم أنَّه عند الطلاق يكون كلا الطرفين أو أحدهما في حالة من الغضب العارم من الطرف الآخر ولديه هذا الشعور الكبير للانتقام أو فضح عيوبه بين الناس، ليعلم الجميع أنه ليس مخطئًا، بل أنه مظلوم، ويسعى جاهدًا للحديث والكلام أمام الناس.

عدم نسيان الفضل بين الأزواج

وذكر أنه لذلك نبه القرآن على الجميع بقوله تعالى: «وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» (البقرة: 237)، ما يعني أنهما لا ينسوا ما كان بينهما من فضل ولو كان هذا الفضل هم الأبناء أو مجرد دقائق أو لحظات طيبة حدثت وانتهت.