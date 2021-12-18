بالتفاصيل.. كل ما تريد معرفته عن مرض فيروس الهربس الفموي «HSV1»

كشفت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن العديد من المعلومات الهامة التي تتعلق بمرض فيروس «الهربس الفموي»، «HSV1»، بالإضافة إلى بعض النصائح لوقاية الأطفال من الإصابة بالفيروس.

في نقاط.. كل ما تريد معرفته عن مرض فيروس الهربس الفموي «HSV1»

1 - فيروس الهربس الفموي، هو مرض فيروسي «غير وبائي»، ويصيب الأطفال، وخاصة الرضع ومن هم أقل من عمر 6 شهور.

2 - يمكن الشفاء من مرض فيروس الهربس الفموي، بشكل تلقائي خلال فترة 7 أيام.

3 - يكون فيروس الهربس الفموي خاملا داخل الخلية العصبية المصابة، وقد ينشط الفيروس مرة أخرى عقب فترة قصيرة، وفي بعض الأحيان بعد فترة طويلة من الممكن أن تمتد لسنوات.

4 - ويظهر مرض فيروس الهربس الفموي على شكل قرح في المناطق الآتية: «الحلق، والشفتين، واللوزتين».

5 - قد يُصيب مرض فيروس الهربس الفموي العين، ولكن في حالات نادرة.

6 - أعراض فيروس الهربس الفموي تكون أكثر شدة لدى الأطفال الرضع، وذلك بسبب عدم اكتمال الجهاز المناعي الخاص بهم.

7 - الإصابة بفيروس الهربس الفموي، له طرق عديدة ومنها الانتقال عبر اللعاب أو الرذاذ.

8 - يمكن انتقال الفيروس من شخص لآخر من خلال لمس المنطقة المصابة.

9 - استخدام الأدوات الشخصية للفرد المصاب يمكن أن يكون سببا في إصابة الشخص الآخر.

تعليمات هامة من وزارة الصحة للمواطنين للوقاية من الفيروس

وأوضحت وزارة الصحة والسكان العديد من النصائح والتعليمات التي يجب على المواطنين الالتزام بها حتى يتمكنوا من الوقاية من الإصابة بفيروس الهربس الفموي، وكانت التعليمات كالتالي:

1 - الالتزام الكامل بغسل اليدين وذلك قبل التعامل مع الأطفال أو حملهم.

2 - تجنب تقبيل الأطفال من خلال الفم.

3 - تطهير كافة الأدوات الشخصية المتعلقة بالطفل المصاب بالفيروس، بالإضافة إلى فصلها عن مختلف أفراد الأسرة.