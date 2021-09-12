طبيب جلدية يوضح مخاطر الإصابة بـ«الهربس الفموي» لدى الأطفال

قال الدكتور إبراهيم كامل، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل جامعة عين شمس، إن «الهربس الفموي» عبارة عن بثور صغيرة ممتلئة بالسوائل تصيب الجلد الخارجي للفم والشفاه أو على الخدين، وأحيانًا تكون عبارة عن تقرحات بالفم أو اللسان وتزول عادة مع نفسها دون الحاجة للذهاب للطبيب.

خطورة الإصابة بفيروس الهربس الفموي لدى الأطفال

وأوضح «كامل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أعراض الإصابة عند الأطفال تكون تورمًا وإحمرارًا في منطقة الإصابة، بالإضافة إلى وجود قرح، وقد تزول هذه الأعراض خلال أسبوعين، لافتا إلى أنه الطفل في الشهور الأولى يكون أكثر عرضة للإصابة بالهربس.

وأكد استشاري الأمراض الجلدية والتجميل جامعة عين شمس، أنه في حالة ضعف جهاز المناعة لدى الأطفال المصابين بـ«الهربس الفموي»، يؤدى ذلك إلى التهاب الدماغ لديهم.

الصحة تحذر من خطورة الهربس الفموى لدى الأطفال

تواصل وزارة الصحة والسكان، تقديم نصائحها عبر موقعها الرسمى على «فيس بوك»؛ لتوعية المواطنين بخطورة الأمراض ومدى تأثيرها على المدى القريب والبعيد، ولتجنب الإصابة بها، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطبيق رؤية مصر الشاملة في كافة مناحى الحياة وتحويل المجتمع المصرى لمجتمع آمن لديه القدرة على الوعى بخطورة الأمراض وتجنب الإصابة بها.

وأوضحت «الصحة» أن الهربس الفموى يعد من الفيروسات المعدية التى تنتقل بين جميع الفئات وخاصة الأطفال، موضحة أن أعراض الفيروس الهربس الفموى يكون أشد بين الأطفال الرضع بسبب عدم اكتمال جهازهم المناعى، لذلك يجب تجنب تقبيل الطفل من الفم، بالإضافة إلى غسل اليدين قبل حمله أو أثناء التعامل معه لحمايته من العدوى بالهربس.

الصحة: الهربس الفموى فيروس غير وبائي

وأشارت إلى أن فيروس الهربس الفموى مرض غير وبائى يصيب الأطفال وخاصة من هم أقل من 6 شهور، ويظهر على شكل قرح في الشفتين والحلق واللوزتين، بالإضافة إلى إصابة العينين في بعض الحالات النادرة لدى الأطفال.