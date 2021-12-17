أمجد الحداد عن «إيجي فاكس»: إنجاز كبير ويسد احتياج مصر من اللقاحات

في ظل التخوف من متحورات فيروس كورونا، تعمل الدولة المصرية جاهدةً على الانتهاء من إطلاق لقاح «إيجي فاكس» من خلال الإنتاج المحلي، وذلك وسط إجراء التجارب السريرية عليه، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الصحة والسكان، أن تناول الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ستكون اختيارية.

وبشأن هذا الأمر، قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح لـ«الوطن»، إن اللقاح المصري «إيجي فاكس»، يعد إنجاز غير مسبق للجهات الطبية المختصة في مصر، ويحسب للمركز القومي للبحوث، ووزارة التعليم العالي، لأن ذلك المصل يعد أول لقاح مصري يُصنع بأيادِ مصرية خالصة، معقبًا: «التجارب والدراسات كلها مصرية 100% حاجة تشرف بصراحة».

إيجي فاكس يساعد على سد احتياجاتنا

وأضاف «الحداد»، أن اللقاح ذو فاعلية كبيرة وأهمية قصوى، لأنه يساعد على سد احتياجاتنا من الأمصال المضادة لفيروس كورونا، لاسيما في ظل المتحورات التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أن المسؤولون عن اللقاح في المركز القومي للبحوث أنهوا التجارب السريرية، والنتائج المُعلن عنها حتى الآن مطمئنة.

وأشار استشاري الحساسية والمناعة، إلى أن اللقاح المصري لديه قدرة على احتواء فيروس كورونا بشكل كافٍ، وسيكون فعال بدرجة كبيرة على الوباء في الوضع الحالي، خاصةً بأن معظم الدراسات توضح حماية المصل من أي مضاعفات، وعن المتحورات المستقبلية، قال: «محدش يقدر يضمن فاعلية أي لقاح سواء مصري أو أجنبي على المتحورات المستقبلية».

الانتهاء من التجارب على الحيوانات المخصصة

من جانبه، قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من قبل، بأنه قد تم الانتهاء من جميع الدراسات والفحوصات المعملية الخاصة عن المصل الجديد، والآن في انتظار مراجعة هيئة الدواء؛ لبدء التجارب الإكلينيكية على المتطوعين.

وأوضح أن الإجراءات المعملية أثبتت تأثير اللقاح على فيروس كورونا بنسبة 100%، مؤكدًا أنه خالِ بشكل كبير من الميكروبات، وتمت تجربته معمليًا على عدد كبير من الحيوانات المخصصة للتجارب، منها الفئران بمختلف أنواعها، وأيضًا على 6 قرود من فصائل مختلفة.