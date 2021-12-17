إعفاء مدير إدارة أوقاف جنوب القاهرة من منصبه.. ومنعه من صعود المنبر

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، إعفاء الشيخ فتحي محمود متولي الجوهري المكلف بتسيير أعمال إدارة جنوب القاهرة من عمله الإداري، وعودته إلى عمله الأصلي؛ لتقصيره في أداء واجبه الوظيفي بتمكين شخص غير مصرح له بالخطابة من صعود المنبر، مع وقف المذكور عن العمل لحين انتهاء التحقيقات أو مدة ثلاثة أشهر أيهما أقرب.

التعامل بحسم مع المقصرين

وأكدت وزارة الأوقاف، أنها تتعامل بحسم يصل إلى حد إنهاء خدمة كل مقصر في واجبه الوظيفي، وبخاصة من يمكن شخصًا غير مصرح له بالخطابة من صعود المنبر.

كما أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بمديرية أوقاف الجيزة بالقرار رقم «714» لسنة 2021م، خدمة عبد الوهاب محمد عبد الوهاب محمد باحث دعوة بمديرية أوقاف الجيزة، وذلك لانقطاعه عن العمل، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية.

منع الشيخ فتحي محمود متولي من صعود المنبر

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الجيزة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

كما أكدت على منع المذكور من صعود المنبر، وعدم التصريح له بصعوده أو إمامة الناس بالمساجد.