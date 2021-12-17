مصرع شاب غرقا عقب انقلاب سيارة نصف نقل في ترعة بكفر الشيخ

لقي شاب مصرعه غرقا في بحر قرية إسحاقة التابع لمركز كفر الشيخ، وذلك عقب انقلاب سيارة نصف نقل في ترعة تمر على طريق «كفر الشيخ - الحامول»، وجرى الدفع بقوات من الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بالواقعة

وتلقت غرفة عمليات والأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إشارة من الأهالي تفيد وقوع حادث بالقرب من قرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ، وانقلاب سيارة نصف نقل وغرق الشاب عمر السيد النجار، 24 عاما وتبين أنه من قرية الخضيري التابعة للمركز، جرى إبلاغ قوات الشرطة والنجدة فأمر اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، بالدفع بقوات الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب.

ودفعت مديرية الأمن بقوات للبحث عن الشاب الغريق، فيما يساعدهم الأهالي من قرية إسحاقة وبعض القرى المجاورة، وبعض قوارب الصيد الصغيرة، ولازال البحث جاريا عن جثمانه، فيما تتمركز سيارة إسعاف بالقرب من المكان تحسبا لاستخراج جثمان الشاب لنقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

شهود عيان: فوجئنا بانقلاب سيارة في المياه

وأكد شهود عيان من أهالي قرية إسحاقة أنهم فوجئوا بوجود سيارة نصف نقل في الترعة، ولم يتيقنوا من أن الشاب توفي غرقا أم لازال على قيد الحياة، لكنه لم يخرج حتى الآن، مايدل على انه توفى وجرى تحرير محضر بالواقعة ومازال الغواصون والأهالي يبحثون عنه في مياه البحر على مسافة عدة كيلو مترات.

فيما جرى استخراج السيارة من المياه وتبين عدم وجود الشاب الغريق بداخلها، وجار البحث عن الجثمان، و اتخاذ باقي الإجراءات القانونية.