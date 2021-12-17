استعدادات «القاهرة» لتطعيم مليون طفل ضد شلل الأطفال.. يبدأ 19 ديسمبر

انتهت محافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية الصحة، من إعداد كل الترتيبات والإجراءات الخاصة بإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والمقرر انطلاقها الأحد المقبل الموافق 19 حتى 22 ديسمبر الجاري على مدار 4 أيام بكل أحياء العاصمة.

وبدأت الأحياء في الإعلان عن الحملة ودعوة المواطنين إلى تطعيم الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات لكل الأطفال المصريين وغير المصريين، والتأكيد على أن التطعيم إجباري وبالمجان والتطعيم عبارة عن نقطتين بالفم.

دور الأحياء في التطعيم ضد شلل الأطفال

وأصدرت محافظة القاهرة تعليمات إلى كل رؤساء الأحياء، بتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة للفرق الطبية التي تجوب الشوارع والميادين ومناطق التجمعات لتقديم التطعيم للأطفال والوصول إليهم في أي مكان، بالإضافة إلى تسيير قوافل لتوعية المواطنين بأهمية حصول أطفالهم على التطعيم من أجل سلامتهم، وذلك من خلال الإعلان عن الحملة بكل مكان وفوائدها المتعددة بالتنسيق مع الإدارات الصحية.

واستعدت محافظة القاهرة للمشاركة في التطعيم من خلال تجهيز 4948 فرقة لتغطية كل أحياء ومناطق القاهرة من مساجد وكنائس ومدارس ومحطات مترو الأنفاق والنوادي والمراكزوالوحدات الصحية، فضلا عن إطلاق 137 وحدة صحية بكل أحياء القاهرة بواسطة مديرية الصحة، حيث تم توفير أكثر من 44 ألف زجاجة طُعم للقاهرة لكل الأطفال المستحقين للتطعيم.

الفئة العمرية التي يشملها التطعيم

وأوضحت محافظة القاهرة، أن عدد الأطفال المستهدفين لأخذ التطعيم من سن يوم وحتى 5 سنوات يبلغ 1.78 مليون طفل في 37 حيا بالمحافظة، كما سيتم بالتنسيق مع مديرية الأوقاف الاستعانة بدور المساجد وأيضا الكنائس في دعوة المواطنين إلى أهمية الحصول على التطعيم للأطفال، حفاظا على سلامتهم والحد من انتشار مرض شلل الأطفال، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمان الطعوم خلال تنقلات الفرق المشاركة بالحملة المنتشرة بكل أنحاء المحافظة، لضمان وصول الخدمة بشكل آمن لجميع الأطفال والحفاظ على البلاد خالية من شلل الأطفال وفق توجيهات الدولة والعمل على جيل صحي وأمن.