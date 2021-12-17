إصابة 7 أفراد من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

أصيب زوج وزوجته و5 من أبنائهم، اليوم الجمعة، باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة طعام فاسد «بيض وجبنة» بمنزلهم بحي البشري بمدينة بني سويف وجرى نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

مديرية أمن بنى سويف تتلقى بلاغا بإصابة زوجين و5 من أبنائهم باشتباه تسمم غذائي

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من نقطة شرطة مستشفى بني سويف التخصصي يفيد بوصول 7 من أسرة واحدة إلى قسم الاستقبال مصابون بأعراض اشتباه تسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة طعام منزلي جبنة وبيض داخل منزلهم.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي الزوج ويدعى «سيد ز.ح» 49 سنة، وزوجته «حنان خ.م» 40 سنة، وأبناءهم «بسنت 19 سنة، جنة 12 سنة، زهرة 14 سنة، رؤى 5 سنين، ندا 16 سنة».

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين داخل فسم الاستقبال تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى والحالة العامة مستقرة للمصابين وتم تحرير محضر بالواقعة.

يشار إلى أن محافظة بني سويف قد شهدت اليوم الجمعة حادثي سير أسفرا عن مصرع سيدة وإصابة 4، الأول إثر تصادم مركبتي توك توك على الطريق الزراعي بنى سويف الواسطي أمام مدينة ناصر شمال بنى سويف، والحادث الثاني إثر انقلاب تروسيكل بطريق قرية طوه بني أحمد.