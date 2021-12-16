إصابة 5 بالتسمم تناولوا «شاي» ملوثاً بمبيد حشري في بني سويف

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بأعراض تسمم، إثر تناولهم مبيد حشري جرى وضعه بالخطأ في مشروب الشاي، أثناء تواجدهم بالأرض الزراعية، بقرية «البرقي»، التابعة لمجلس قروي «اقفهص»، بمركز الفشن، جنوب بني سويف.

إخطار مدير أمن بني سويف بالحادث

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بورود بلاغ من المستشفى المركزي، بوصول 5 أشخاص يعانون من أعراض الإصابة بالتسمم الغذائي، ادعاء تناولهم مبيد حشري عن طريق الخطأ.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى الفشن المركزي 5 أشخاص مصابين بالتسمم، ادعاء تناولهم مبيد حشري، وهم «مأجور محمد معوض»، 52 سنة، و«محسب رمضان محسب»، 39 سنة، و«محمود أحمد رمضان محسب»، 14سنة، و«عبد الرحمن أحمد محسب»، 12سنة، و«عبد الرحمن أحمد رمضان»، 8 سنوات، جميعهم يقيمون بقرية «البرقي»، التابعة لمجلس قروي «اقفهص»، بدائرة مركز الفشن.

وبالانتقال والفحص، تبين من أقوال أهليتهم أنهم تناولوا مبيداً حشرياً وضع بالخطأ في مشروب الشاي، أثناء تواجدهم في فترة الراحة من عملهم بأرضهم الزراعية، بذات القرية، مما أصابهم بحالة إعياء وأعراض مرضية، وتم نقلهم على أثرها إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الفشن المركزي.

وأجريت لهم الإسعافات الأولية اللازمة، إثر شعورهم بأعراض مرضية، شملت غثيان وقيء وإسهال وتقلصات مؤلمة في البطن وارتفاع في درجة الحرارة، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد بغدادي، وكيل مديرية الصحة ببني سويف.