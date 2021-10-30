إصابة 10 أشخاص باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

أُصيب 10 أشخاص، اليوم السبت، باشتباه تسمم غذائي بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، عقب تناولهم وجبة «همبورجر» من أحد المطاعم، ونُقل المصابون إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

مستشفى الفشن تستقبل الحالات

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من نقطة شرطة مستشفي الفشن المركزي، يفيد بوصول 10 أشخاص إلى قسم الاستقبال، مصابون بأعراض اشتباة تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة طعام خفيفة من أحد مطاعم الوجبات السريعة بمدينة الفشن.

أسماء المصابين في حادث الاشتباه بالتسمم الغذائي

واستقبل مستشفى الفشن المركزي المصابين، وهم «عبد الرحمن.س.ا»، 20 سنة، و«تقي.م.ا»، 21 سنة، و«مينا.م.ج»، 24 سنة، و«محمد.ر.ع»، 14 سنة، و«إسراء.ر.ع»، 18 سنة، و«دعاء.م.م»، 20 سنة، و«نورهان.م.م» 25 سنة، و«حمدي.م.م»، 18 سنة، و«حسن.ع.ح»، 17 سنة، و«محمد.ا.ح»، 13 سنة، وجميعهم يقيمون بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف.

إسعافات أولية للمصابين ومغادرتهم للمستشفى من قسم الاستقبال

وأجريت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين داخل قسم الاستقبال بالمستشفى، من غسيل معدة وتعليق محاليل لهم.

وكشف مصدر داخل مديرية الصحة ببني سويف، عن استقرار حالة المصابين ومغادرتهم لمستشفى الفشن من قسم الاستقبال، عقب تلقيهم الإسعافات الأولية، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.