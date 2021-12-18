تراجع مبيعات السيارات في أوروبا خلال نوفمبر.. «الشهر الأسوأ»

أعلن اتحاد صناعة السيارات الأوروبية «ACEA»، بيانات جديدة لمبيعات شهر نوفمبر الماضي، وأوضحت البيانات تراجع بنسبة 20% في مبيعات السيارات في دول الاتحاد الأوروبي.

نوفمبر الماضي أسوأ شهر للمبيعات يمر على أوروبا

وبحسب بيان اتحاد صناعة السيارات الأوروبية، فإن شهر نوفمبر الماضي هو أسوأ شهر للمبيعات مر على أوروبا منذ أن بدأت «ACEA» في إعلان نتائج المبيعات الشهرية في أوروبا.

وانخفضت المبيعات في دول الاتحاد الأوروبي للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر الماضي، الذي سجل مبيعات إجمالية تقدر بـ713 ألفًا و346 سيارة في دول الاتحاد الأوروبي.

وبإعلان الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة والمملكة المتحدة البريطانية أرقام المبيعات، فإن المبيعات الإجمالية خلال نوفمبر الماضي في قارة أوروبا مجتمعة بلغت 864 ألفًا و119 سيارة.

كما أعلنت «ACEA» أنَّ مبيعات السيارات في ألمانيا انخفضت بنسبة 32% تقريبا، و25% في إيطاليا، و12% في إسبانيا، وشهدت فرنسا انخفاضًا أكثر اعتدالًا بنسبة 3.2٪ الشهر الماضي، وكانت بلغاريا وايرلندا وسلوفينيا هي الأسواق الوحيدة في الاتحاد الأوروبي، التي سجلت نموًا في مبيعات نوفمبر الماضي.

مبيعات السيارات في أوروبا خلال 2021

وبعد مرور 11 شهرًا على العام، أدى تأثير نقص الرقائق الإلكترونية الدقيقة على إنتاج السيارات إلى دفع أداء مبيعات الاتحاد الأوروبي للسنة حتى تاريخه إلى المنطقة السلبية (-0.04٪)، وهذا على الرغم من القاعدة المنخفضة القياسية لعام 2020 للمقارنة.

ومع ذلك، لا تزال 3 من أكبر 4 أسواق في الاتحاد الأوروبي تسجل نتائج إيجابية من يناير إلى نوفمبر 2021: إيطاليا (+8.6٪) وإسبانيا (+3.8٪) وفرنسا (+2.5٪).

وفي ألمانيا، تراجعت عمليات تسجيل السيارات الجديدة (-8.1٪) مقارنة بالعام الماضي.