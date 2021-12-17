لوحات سيارات للبيع لصالح «تحيا مصر».. بعضها يقترب من 1.5 مليون جنيه

اقتناء لوحات معدنية مميزة للسيارة يتجه إليه بعض المواطنين، لذا يبحث الكثير من هؤلاء عن أماكن عرض الأرقام واللوحات المميزة، ما دفع البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية من خلال خدمة «لوحتك»، إلى عرض عدد من اللوحات للبيع لصالح صندوق «تحيا مصر».

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها، تستعرض أبرز لوحات وزارة الداخلية المطروحة للبيع من قبل «لوحتك» لصالح تحيا مصر، على النحو التالي:

لوحـات يجري عليها التزايد

أ ر أ 1111

- أعلى سعر 125 ألف جنيه.

- تاريح الانتهاء 17 ديسمبر 2021.

ن م س 3333

- أعلى سعر 110 آلاف جنيه.

- تاريخ الانتهاء 17 ديسمبر ر2021.

ع 66

- أعلى سعر 450 ألف جنيه.

- تاريخ الانتهاء 17 ديسمبر 2021.

أ ص ل 1111

- أعلى سعر 1,450,000 جنيه.

- تاريخ الانتهاء 17 ديسمبر 2021.

ج ب ل 4

- أعلى سعر 425 آلف جنيه.

- تاريخ الانتهاء 19 ديسمبر 2021.

ن م س 777

- أعلى سعر 125 ألف جنيه.

- تاريخ الانتهاء 19 ديسمبر 2021.

ن ه م 2222

- أعلى سعر 75 ألف جنيه.

- تاريخ الانتهاء 19 ديسمبر 2021.

س ي ل 777

- أعلى سعر 85 ألف جنيه.

- تاريخ الانتهاء 19 ديسمبر 2021.

ر ف ق 111

- أعلى سعر 85 ألف جنيه.

- تاريخ الانتهاء 19 ديسمبر 2021.

ر ف ق 1111

- أعلى سعر 75 ألف جنيه.

- تاريخ الانتهاء 19 ديسمبر 2021.

س م و 111

- أعلى سعر 165 ألف جنيه.

- تاريخ الانتهاء 18 ديسمبر 2021.

أ ب ل 111

- أعلى سعر 105 آلاف جنيه.

- تاريخ الانتهاء 17 ديسمبر 2021.

لـوحـات متاحة للتزايد

ن ص ر 6

م ع 777

ق ط ب 1

ع س 111

ر د ي 1

م ص س 111

ب وب 9

س ع 111

س ي د 4

ق ق 777

س ي د 1112

س 1122

أ ص 111

ي ن 1

د د 33

ل م ب 1

م ع ع 1

و ر ق 2

س ف ع 1

ص س 111

س ي ف 6661

س ي د 9555

ه ن أ 1011

ن أ 111