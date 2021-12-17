والد ضحية الشيخ زايد لـ«الهواري»: متفاوضنيش على دم ابني.. كنوز الدنيا مش هتعوضني

رصدت «الوطن»، تفاصيل أول زيارة لأسرة وأصدقاء الشاب يوسف محمد العباسي ضحية حادث الشيخ زايد لقبر الأخير، حيث انهار جميع أفراد أسرته لاسيما والدته التي لم تستطع أن تتمالك نفسها من البكاء.

خالة والدة يوسف توفيت فور سماع خبر رحيله

وقال والد «يوسف» خلال تصريحات لـ«الوطن»: «نزوره لأول مرة، ووالدته تلقت نبأ وفاة خالتها اليوم عندما سمعت خبر موت يوسف».

والدته أوصت بأن تدفن بجواره

وأضاف: «يوسف كان محبوب من الناس كلها، وكان لهم فيه أكتر مني، وكل الشباب اللي هنا النهاردة أصحابه، وجزء قليل منهم ولاد إخواتي، وابني كان ابن موت، ووالدته أوصت بأن تُدفن بجانبه، أنا ماسك نفسي لحد ما أجيب حق ابني».

متحاولش تفاوضني على دم ابني

وأكد والد الضحية لـ«الوطن»، أنه لن يقبل التصالح أو الفدية: «لو حطوا كنوز الدنيا كلها تحت رجلي لن أتهاون، وأقول لمحمد الهواري لا تحاول أن تفاوضني على دم ابني، ولو حاولت تفاوضني على دمه هيبقى قصاد دم، متحملنيش ثمن إهمالك في تربية ابنك، أنا راجل معدوم الدخل وربيت ابني كويس، مش ذنبي إنك مربتش ابنك».

مش محتاج محامين.. وسايب مرافعة ابني للقضاء

وأتمّ: «عندي ثقة في القضاء العادل والنائب العام ورئيس الجمهورية والشرطة والنيابة العامة وحقي لن يضيع مش محتاج محامين وسايب مرافعة ابني للقضاء العادل والنائب العام، وهو مش ابني كويس لأنه ابن رئيس الجمهورية كمان اللي قال أنا أب لكل المصريين».