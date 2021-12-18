زوج في دعوى نشوز: طردت أخواتي البنات من البيت بعد وفاة أمي

«طردت أخواتي البنات من البيت بعد موت أمي، وقالتلي خلاص ملهومش حاجة في البيت»، هذه الكلمات قالها رجل أربعيني أمام قاضي محكمة الأسرة بالجيزة، ليبرر سبب إقامته دعوى نشوز ضد زوجته، وقال إنها طردت شقيقاته من المنزل ومنعتهن من الذهاب للمنزل الذي هو بالأساس منزل والده، بحجة أن والدته التي كن يأتين لزيارتها توفيت، وليس هناك سبب لمجيئهن الآن، ما تسبب في غضب شقيقاته ومقاطعته، ورفضت زوجته الصلح معهن، فلجأ لمحكمة الأسرة لتطليقها، بعدما رفضت جميع الحلول الودية.

والدته رفضت الزواج منها

قال الزوج أمام قاضي محكمة الأسرة، إنه تزوج منها بعد قصة حب طويلة دامت لأكثر من 3 سنوات، وبعد أن قرر خطبتها رفضت والدته، لكنه أقنعها وذهب لخطبتها، ووافق والداها واتفقوا على جميع متطلبات الزواج، ومنذ فترة الخطوبة لاحظ عدم حبها لشقيقاته وبدأ يحدث كلا الطرفين عن مميزات الآخر ونشأت بينهن صداقة، وبعد عامين تم الزواج، وانتقلا للعيش في منزل أهله، وعاش لمدة 3 سنوات في شجارات بينها وبين عائلته، حتى أنه كان يتشاجر معها ويطلب منها الذهاب لمنزل عائلتها من أجل شقيقاته.

تفتعل المشكلات مع عائلته

وأضاف الزوج في دعواه، أنه كان يعيدها للمنزل من أجل رعاية أطفالهما، وكانت تفتعل المشكلات مع والدته وتجعلها تراعي الصغار طوال اليوم، على الرغم من معرفتها بمرضها، وعندما يضايقها أحد تتشاجر معه وتهدده بالطلاق وحرمانه من أطفاله، وبعد فترة توفيت والدته، وفوجئ بزوجته بعد أسبوع، تطلب منه أن يتخطى حزنه لتعود حياتهما اليومية بشكل طبيعي من أجل الأطفال، فاستشاط غضباً وقام بطردها من المنزل، وعادت بعد يومين وطلبت من شقيقاته الذهاب لمنازلهن.

طردت أخواته من بيت أبوهم

وتابع الزوج: «في يوم رجعت من الشغل لقيتها بتتخانق مع أخواتي البنات وقالت لهم إن العزاء خلص وأن من حقها ترتاح في بيتها وأنه مبقاش بيتهم خلاص، ولقيت أخواتي سابوا البيت ومشيوا، ولما سألتها قالت لي إن اللي كانوا بيجوا عشانها ماتت، وأن ده بيتها وهما ملهموش فيه حاجة، لأن كل واحدة فيهم ليها بيتها، فضربتها وطردتها من البيت، وحاولت أصالح أخواتي البنات، لكنهم زعلوا من موقفي تجاهها وحاولوا يصلحوا بينا أكتر من مرة».

الزوج لجأ للمحكمة

وأنهي الزوج دعواه بأنه حاول أن يجعل زوجته تتأسف لشقيقاته لكنها تعندت معه ورفضت، على الرغم من محاولات شقيقاته الكثيرة للتصالح، فلجأ لمحكمة الأسرة وأقام دعوى نشوز ضدها، ليعاقبها على فعلتها لأنه لا يود خسارة شقيقاته، ولا زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.