«زاهر» في دعوى نشوز: حياتنا الشخصية على جروبات الستات

ذهب «زاهر» لمحكمة الأسرة بإمبابة، بعد زواج دام 6 سنوات، وجد أنها الحل الأمثل لاعتبار زوجته ناشزا، بعدما تفاجأ بسيدة أرسلت له معلومات شخصية عنهما، من خلال ماسنجر، واكتشف أن زوجته تنشر حياتهما وعلاقتهما الشخصية على جروب للنساء على «فيس بوك» وتحكي ما يدور بينهما في مدونات وتأخذ بنصائح النساء، وعندما واجهها أنكرت، فأقام ضدها دعوى نشوز.

عرفتها في فرح صاحبي

قال زاهر لقاضي محكمة الأسرة، إنه تعرف على فتاة جميلة أثناء حفل زفاف أحد أصدقائه، وبالسؤال عنها عرف أنها فتاة مناسبة له، وأثنى الجميع على أخلاقها، وبعد أيام تحدث مع والده ووافق وذهب لخطبتها واتفقت العائلتان على كل شيء، وخلال فترة الخطوبة تبادلا الإعجاب ونشأت بينهما قصة حب، وعندما انتهت من تعليمها الجامعي، تمت الزيجة، وانتقلا للعيش تحت سقف واحد.

بتعمل بنصائح الستات

وأضاف الزوج أنه تفاجأ بتصرفات زوجته الغريبة عليه حيث إنه شعر أنها تبدلت بفتاة أخرى، فأصبحت مزعجة وعصبية لا تحترم أحدا، وتفرض رأيها، وتقضي معظم وقتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتهمل المنزل ولا تعد الطعام لأطفالها، وعندما كان يتشاجر معها كانت تذهب لمنزل عائلتها وتترك له الأطفال، ليذهب لمصالحتها، كما نصحتها إحدى السيدات من جروب الـ «فيس بوك».

أسرارنا على الجروبات

وتابع الزوج: «في يوم لقيت وحدة ست بعتالي تفاصيل عن حياتنا الزوجية، وبتتقترح عليا حلول، ولما سألتها عرفتي منين قال لي إن مراتي بتحكلهم كل حاجه على الجروب، فشكيت وكذبتها، ولما واجهتها أنكرت، ومسكت فتتش في تليفونها لقتها كاتبه كل حاجه عننا حتي الخصوصيات، فضربتها وطردتها، وهددتني بالخلع».

وأنهى الزوج حديثه بأنه قرر طلاقها وإنهاء العيش معها لأنها غير أمينة على حياته، ولا على تربية صغارهما، فلجأ لمحكمة الأسرة وأقام دعوى نشوز، وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة، لم يتم الفصل فيها.