زوج في دعوى نشوز: مراتي باعت دهبها من ورايا عشان تساعد أختها في جوازها

أمام قاضي محكمة الأسرة بإمبابة وقف «علي»، ليبرر سبب إقامته دعوى نشوز ضد زوجته، بعد أن باعت مصوغاتها الذهبية دون علمه، لتساعد شقيقتها في زوجها، رغم يسار حالهم، وعندما اكتشف فعلتها وواجهها كان ردها أن الذهب من حقها ولا يحق له أن يسألها عنه، فاستشاط غضباً وطلب منها رد الذهب أو ثمنه له، فغضبت من كلامه وتركت المنزل وأخذت الأطفال معها، وهو ما دعاه لرفع دعوى نشوز ضدها، بحسب كلامه.

حاول خطبتها أكثر من مرة

وقال الزوج لقاضي محكمة الأسرة، إنه تزوج من زوجته الحالية، بعد أن حاول أكثر من مرة إقناع عائلتها بالخطوبة، وبعد أن لبى جميع متطلباتهم من وظيفة وشقة ومهر، ذهب مرة أخرى لخطبتها ووافقت عائلتها وحينها طلبوا منه شبكة غالية، فوافق وبدأ في تجهيزات شقة الزوجية وبعد الانتهاء تم الزواج، وكانت حياتهما سعيدة، وكانت تفعل أي شئ من أجل سعادته.

بتتعصب على أطفالها

وأضاف الزوج أنه بعد الزواج بفترة تحدث معها من أجل أن تلجأ لطبيب بسبب تأخير الحمل، وبعد العلاج رزقهما الله بتوأم وكان سعيدا للغاية، لكن زوجته تغير حالها بعد الإنجاب، فاعتقد أن ذلك بسبب الضغط وتغير الهرمونات، لكنها زادت عن الحد، فبدأت عصبيتها تظهر تجاه أطفالهما، حتى أنه جعل والدتها ترافقها بسبب خوفه عليهما وهي معهما، وبعد عامين طلبت منه مربية تساعدها في مسؤولية الطفلين، فوافق وطلب منها أن تهدئ من عصبيتها، لأنه أصبح لا يحب الجلوس في المنزل وأن أسوأ وقت في اليوم هو عودته للبيت.

باعت الدهب عشان اختها

وتابع الزوج: «كنا بنجهز ورايحين مناسبة وبعد ما لبست لقتها مش لابسة دهبها، فطلبت منها تلبسه، بس هي قالت لي أنها مش عايزة تلبس دهب النهاردة، فاستغربت لأنه مش من عادتها، وبعد فترة سألتها عليه وقالت لي أنها شيلاه علشان ميضعش، بس لما دورت عليه ملقتهوش ولما سألتها قالت لي أنه مش من حقي أحاسبها، وأن الدهب بتاعها وهي حرة، ولما أصريت أعرف هي عملت بفلوسه إيه، عرفت أنها ساعدت أختها في جهازها بيه، رغم أنهم مش محتاجين فلوس».

الزوج لجأ للمحكمة

وأنهى الزوج دعواه بأنه طلب من زوجته رد المبلغ المالي الذي باعت به الذهب، لكنها رفضت وغضبت واصطحبت الأطفال وذهبت لمنزل عائلتها، فلجأ لمحكمة الأسرة وأقام دعوى نشوز ضدها، ولا زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.