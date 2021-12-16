زوج في دعوى نشوز: سحبت 10 آلاف جنيه في يوم عشان «تحلو في عيني»

استقبل خبراء التسوية بمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس، دعوى غربية من حيث أسبابها؛ إذ أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته بحجة أنها تصرف ما يقرب من الـ10 آلاف جنيه كل يومين على مستحضرات التجميل والكريمات والملابس، وعندما واجهها بررت موقفها بأنها تود أن تصبح جميلة في عينه، ومع تكرار الأمر لجأ لمحكمة الأسرة لطلب تطليقها، وأقام دعوى حملت رقم 227 لسنة 2020.

تكفل بمصروفات الزواج

وقال الزوج أمام قاضي محكمة الأسرة إنه تعرف عليها ومنذ اللقاء الأول تبادلا الإعجاب وعاشا قصة حب استمرت لمدة 3 سنوات وبعدها تقدم لخطبتها، لكن أهلها رفضوا لأنهم أقل منه من حيث المستوى الاجتماعي، لكنه وعدهم بالتكفل بجميع مصروفات الزواج وتجهيزات شقة الزوجية، وجرت خطبتهما، وبعد عام تزوجا.

وأوضح الزوج أنه عاش في بداية الزواج أياما هادئة، لكن بعد العودة للعمل والحياة الروتينية بدأت المشاجرات والمشاحنات بينهما، فكانت تود الخروج والسفر طيلة الوقت، وكونت صداقات وبدأت بالخروج مع جاراتها طوال اليوم والتنزه برفقتهم في أفخم المحلات وشراء أغلى الملابس، لافتا إلى أنه لم يعترض في البداية.

مكياج بـ10 آلاف جنيه

وتابع الزوج: «لاحظت إنها مش بتبقى فرحانة وهي معايا، بس بتبقي فرحانة بالمصروفات، ولما طلبت منها تتوقف عن الصرف ببذخ أهملتني وأهملت البيت، ولما رجعت لها الفيزا مبطلتش صرف على الهدوم والمكياج وكريمات التجميل والشامبوهات، وكل يومين تسحب عشان تشتري حاجات جديده، وفي يوم واحد سحبت 10 آلاف جنيه ولما سألتها بررت لي لأنها اشترت بيهم مستحضرات تجميل عشان تفضل حلوة في عيني».

ساومتني على الطلاق

وأنهى الزوج دعواه بأنه طلب منها التقليل من مصروفاتها لكنها طالبت بمبالغ أكثر حتي تبدو جميلة وبكامل أناقتها مثل الأخريات، وعندما طلب منها الطلاق طالبته بالشقة ومبلغ مالي لإتمام الطلاق وعدم رفع دعوى خلع، فلجأ لمحكمة الأسرة وأقام دعوى نشوز ولا زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.