المفتي: كتابة الأملاك للبنات أثناء حياة الأب لحرمان غيرهن من الميراث ذنب

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن كتابة الأملاك للبنات أثناء حياة الأب بنية ألا يشاركهن أحد في الميراث نية سيئة وذنب يحاسب عليه.

المفتي: يجب بر الموصي في قبره من خلال تنفيذ الوصية

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأب عندما يوزع تركته يجب ألا يكون بقصد أن يحرم أحدا من الحق في الميراث بعد وفاته، لافتا إلى أنه ينبغي أن يتم بر الموصي في قبره من خلال تنفيذ الوصية بتوزيع التركة في حدود الثلث لأي جهة أيا كانت سواء مستشفى أو ما شابه ذلك ، موضحا أن من الوفاء للميت تنفيذ وصيته في ثلث التركة.

يستحب ترك وصية قبل الوفاة.. ويجوز للورثة الاعتراض على غير الموثقة

وأوضح أنه يستحب للإنسان قبل أن يموت ترك وصية بجزء من ماله لصالح أحاد الناس وهم الفقراء والمحتاجين أو غير المحتاجين، ووفقا للقانون المصري قد تكون الوصية للوارث أيضا.

وأشار إلى أن الشخص يمكن أن يوصي كما يشاء لكن عند التنفيذ يتم الاحتكام لثلث التركة الموجود، موضحا أن العلماء عرفوا الوصية بأنها تصرف مضاف إلى ما بعد الموت.

وتابع مفتي الجمهورية، أنه قد يكون الموصى له معلوما للآخرين وقد لا يكون معلوما، وهذه الوصية تبقى سارية مدى حياة الموصي ولا تبطل مع الزمن، ويبدأ تنفيذها بعد الوفاة، مشيرا إلى أنه في حال كانت الوصية موثقة تنفذ على الفور، أما إذا كانت غير موثقة، يتم أخذ رأي الورثة ويجوز اعتراضهم عليها واللجوء للقضاء.