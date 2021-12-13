إحالة أوراق سائق «توك توك» قتل سيدة وطفلها بالمنيا إلى المفتي

أحالت محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، أوراق سائق «توك توك»، إلى فضيلة المفتي، وذلك بعد إدانته بقتل سيدة وطفلها في مركز بني مزار مستخدما آلة حادة «ساطور».

وكانت المحكمة، أجّلت محاكمة «رجب. خ.وط»، 37 عاما، سائق «توك توك»، والمتهم بقتل مريم موسى يعقوب، 27 عاما، ربة منزل، ونجلها كراس أكرم صديق، 3 سنوات، مقيمان بعزبة ثابت بمركز مطاي، بسلاح أبيض «ساطور» بأحد شوارع مدينة بني مزار، شمال المنيا، إلى جلسة 13 ديسمبر الجاري، لسماع أقوال الطبيبة الشرعية وشاهدي الإثبات.

مصرع سيدة وابنها

وتعود أحداث القضية، إلى مطلع شهر أبريل من العام الجارٍ، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالعثور على جثمان سيدة وطفلٍ ببندر بني مزار، وبالانتقال والفحص وجدت جثة السيدة وبها إصابات بالرأس والجبهة، وعُثر على الطفل مصابًا بذات المكان، وتوفى خلال محاولة نقله إلى المستشفى لإسعافه.

عقب ذلك، انتقل فريق من النيابة العامة لمسرح الحادث وتم التحفظ علي كاميرات مراقبة بعقار يطل علي علي مكان الجريمة، فتحفظت النيابة عليها للفحص، وسألت مالكها فشهد بسماعه وقت الحادث استغاثة رأى على أثرها مجهولًا أشهر ساطورًا ضرب به المجني عليهما ثم فرَّ بمركبة «توك توك» من المكان، وبمراجعة تسجيلات آلة المراقبة تبين استقلال المجني عليهما «توك توك» وتوجههما نحو موقع الحادث، وقد تَبِعهما آخرُ قاد مركبة مماثلة منفردًا.

مشادة كلامية تطورت لقتل

وإثر توصل الشرطة لتحديد هوية المجني عليهما سألت النيابة العامة ابنة المتوفاة، فقررت مغادرتها يوم الواقعة مسكنها برفقة والدتها وشقيقها قاصدين زيارة سيدة من ذويهم، فاستقلا «توك توك»، وفي طريقهما اعترضتهما مركبة مماثلة أوقفهم قائدها، وطلب من والدتها تسليم هاتفها إليه، فامتنعت ونشبت لذلك مشادَّة بينهما انتزع خلالها المذكور الهاتف عنوة منها، فَعَلَتْ صرخاتُها، ما دَفعَه إلى استلال ساطورٍ من مركبته ضرب به والدتها وشقيقها إثر محاولته إغاثتها، ثم نزع من ملابس المجني عليها نقودًا وبطاقة تحقيق شخصيتها وحاول التعدي على الطفلة، ولكنها فرَّت منه مختبئةً بمنزل بالجوار.