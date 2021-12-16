والد «محاسب الهرم» يروي تفاصيل مقتله أثناء محاولة اختطافه وسرقته «فيديو»

كشف والد محاسب الهرم، كواليس مصرعه أثناء محاولة عصابة الطريق الدائرى اختطافه، فضلا عن سرقة هواتفه ومحفظته، بعدما أستقل سيارتهم بطريقة عشوائية، لتوصيله إلى محل إقامته بمنطقة المريوطية.

والد الضحية يروي التفاصيل

وقال والد المحاسب الضحية فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن نجله «أمير»، كان عائدًا من عند أصدقائه فى منطقة المهندسين، قائلًا «أمير كان عند صحابه فى المهندسين وراجع، وأثناء استقلاله سيارة ميكروباص على الطريق الدائري، وبالتحديد عند نزلة حي الهرم، الميكروباص كان عبارة عن تشكيل عصابي، أخدوا منه تليفوناته ومحفظته، وحاولوا يكتفوه وياخدوا منه حاجاته، ومقدروش عليه وقعد يقاومهم والسواق كان معاهم».

انقلاب الميكروباص

وأضاف والد الضحية، أن «عجلة القيادة اختلت، وعندما انقلب الميكروباص، أبني مات فى الحادث، بعدما دخل الميكروباص فى الخرسانة واتقبض عليهم، وأبني مكانش معاه فلوس، والمتهمين بيتعاطوا مخدر البودر، وهم تشكيل عصابي متخصص سرقة المواطنين بنفس الطريقة».

وكانت «الوطن» التقطت بثًا مباشرًا من مكان الواقعة على الطريق الدائري.

مصرع المحاسب وإصابة التشكيل العصابي

بداية الواقعة كانت عقب وقوع حادث بالطريق الدائري، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع محاسب وإصابة 3 آخرين، وتبين أن المصابين هم تشكيل عصابي، يسرقوا المواطنين بالطريق الدائري، وأنه في يوم الواقعة، استوقف المحاسب سيارتهم بشكل عشوائي، لتوصيله الى محل إقامته بمنطقة المريوطية، لكنهم التفوا حوله محاولين سرقة متعلقاته بالقوة، لكن المحاسب أمسك بعجلة القيادة بشكل مفاجىء، حتى يجبرهم على الوقوف، فاصطدم بالحواجز الخرسانية، ما أدى الى وفاته وإصابة أفراد التشكيل العصابي.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع المحاسب وإصابة السائق، وعاطل وثالث مسجل جنائي، وجرى العثور معهم على مخدرات وهيروين وكتر و3 هاتف محمول «أحدهم ملك المحاسب المتوفى» مصابين بكدمات.

وعقب مناقشتهم، تبين أنهم تشكيل عصابي متخصص في سرقة المواطنين بالإكراه، وأنهم شرعوا في سرقة المحاسب وأحدثوا إصابته بالجروح القطعية، إلا أنه قاومهم وأمسك بعجلة القيادة وانحرف بها عن الطريق واصطدموا بالحواجز الخرسانية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حبال الواقعة.

كما أرسلت النيابة المخدرات المضبوطة الى المعمل الكيماوى لتحليلها لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة ام لا، كما أمرت جهات التحقيق بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.