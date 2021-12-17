والدة محاسب الهرم شهيد الدائري: اتأكدت من وفاته وأنا بصلي الفجر «فيديو»

قالت والدة المحاسب «أمير أ»، صاحب الـ21 عامًا، المعروف إعلاميًا بـ«محاسب الهرم»، الذي قتل أثناء مقاومته لعصابة على الطريق الدائري بعدما تم اختطافه، فضلا عن سرقة هواتفه ومحفظته، بعد أن استقل سيارتهم بطريقة عشوائية، لتوصيله إلى محل إقامته بمنطقة المريوطية، إن ابنها يوم الواقعة كان عائدًا من المهندسين حيث كان يلتقي بعض أصدقائه، وأثناء استقلاله سيارة ميكروباص على الطريق الدائري، وبالتحديد عند نزلة حي الهرم، «الميكروباص» كان عبارة عن تشكيل عصابي، أخدوا منه هاتفه ومحفظته، «حاولوا يكتفوه وياخدوا منه حاجاته، ومقدروش عليه قتلوه بعد ما ضربوه على رأسه بمطواة».

تأكدت من وفاته وأنا بصلي الفجر

وأضافت خلال بث مباشر مع «الوطن»: «حاولت أكلمه كتير وقتها مكانش بيرد، كان شقيقه في شغله، وحاولنا نتواصل بيه ولكن دون استجابة، وبعد عذاب وبحث، تأكدت من وفاته وأنا بصلي الفجر، لما فجأة رد علينا ضابط شرطة من قسم الهرم بيقول لشقيق أمير الأكبر إنه عمل حادثة، ورجاء حد يحضر في قسم الهرم، ابني قعد ساعتين يقاوم العصابة، ولف عجلة القيادة، فجأة السيارة الميكروباص اصطدمت بالحاجز الخرساني، ده كان سبب في إنقاذ ناس كتير كان ممكن يروحوا ضحايا العصابة دي، أنا صليت الفجر كالعادة قلبي كان حاسس أن أمير في وعكة، حاجة إلهية قالتي إن أمير بيلفظ أنفاسه الأخيرة وبينطق الشهادة».

وتابعت: «ماكنتش أتوقع إن ابني مقتول، أنا كنت مفكرة إن هو عامل حادثة عادية.. ده لسة متخرج السنة دي، كان بيتمنى أن يخدم في سيناء عشان يستشهد هناك وربنا كتبها له هنا، ابني راح ضحية البلطجة والخسة والندالة».

ليلة سقوط عصابة الدائري

بداية الواقعة كانت عقب وقوع حادث بالطريق الدائري، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع محاسب وإصابة 3 آخرين، وتبين أن المصابين تشكيل عصابي، يسرقون المواطنين بالطريق الدائري، وأنه في يوم الواقعة، استوقف المحاسب سيارتهم بشكل عشوائي، لتوصيله الى محل إقامته بمنطقة المريوطية، لكنهم التفوا حوله محاولين سرقة متعلقاته بالقوة، إلا أن المحاسب الشاب أمسك بعجلة القيادة بشكل مفاجئ، حتى يجبرهم على الوقوف، فاصطدم بالحواجز الخرسانية، ما أدى الى وفاته وإصابة أفراد التشكيل العصابي وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع المحاسب وإصابة السائق، وعاطل وثالث مسجل جنائي، وجرى العثور معهم على مخدرات وهيروين و«كاتر» و3 هواتف محمول «أحدهم ملك المحاسب المتوفى» مصابين بكدمات.

وعقب مناقشتهم، تبين أنهم تشكيل عصابي متخصص في سرقة المواطنين بالإكراه، وأنهم شرعوا في سرقة المحاسب وأحدثوا إصابته بالجروح القطعية، إلا أنه قاومهم وأمسك بعجلة القيادة وانحرف بها عن الطريق واصطدموا بالحواجز الخرسانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حبال الواقعة.

كما أرسلت النيابة المخدرات المضبوطة الى المعمل الكيماوي لتحليلها لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة ام لا، كما أمرت جهات التحقيق بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.