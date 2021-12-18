كارينا كابور بعد إصابتها بكورونا: أكره الفيروس.. لقد حرمني من أطفالي

عبّرت الفنانة الهندية كارينا كابور، عن غضبها من إصابتها بفيروس كورونا، نظرًا لأنه تسبب في بعدها عن أطفالها لخضوعها للحجر الصحي من أجل سلامة عائلتها.

وشاركت الفنانة الهندية كارينا كابور، «استوري» عبر «إنستجرام»، معلقةً: «كورونا أنا أكرهك.. فأنا أشتاق لرؤية أطفالي كثيرا.. لكن قريبا سوف أتعافي وانتصر عليك».

إصابة كارينا كابور بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة الهندية كارينا، منذ عدة أيام عن تأكيد إصابتها بفيروس كورونا، عبر خاصية «استوري» بموقع «إنستجرام»، وطالبت كل مخالطيها بإجراء تحليل للتأكد من عدم إصابتهم، لكن جاء تقرير صديقتها المقربة «أمريتا أرورا» إيجابيًا أيضًا.

علقت «أرورا» عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام» قائلة: «لقد وجدت النتيجة إيجابية، وتم تأكيد إصابتي بفيروس كوفيد 19»، مؤكدة أنها عزلت نفسها وخضعت للحجر الصحي، معلقةً: «عزلت نفسي على الفور أثناء اتباع البروتوكولات اللازمة».

وعقب إعلان «كارينا» عن حالتها الصحية، قالت «أمريتا أرورا»: «فحصي كان إيجابيًا لـ كوفيد 19، أتبع كل التعليمات الطبية وقمت بفحوصات الدم اللازمة، وأطالب أي شخص كان على اتصال معي، من فضلك، قم بإجراء فحص»، ووجهت نصيحة للمتابعين والعامة بضرورة الحذر، قائلة: «تم تطعيم عائلتي وموظفيها بالكامل وتم اختبارهم جميعاً سلبي، ابقوا آمنين، كونوا مسؤولين تجاه مجتمعكم».