حملات مكثفة للرقابة الإدارية للتفتيش على القطاعات الخدمية بالشرقية

شنت هيئة الرقابة الإدارية ومحافظة الشرقية، حملة لمتابعة أداء القطاعات الخدمية من (تموين، وطب بيطري، وصحة، وخدمات ومرافق، ومحليات)، ومرت عدة لجان مشتركة، برئاسة المهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، على الهيئات الحكومية بمركز ومدينة كفر صقر؛ للوقوف على تقديم وتأدية الخدمة للمواطنين، والتأكد من حسن سير وانتظام العمل بها.

من جانبه، أوضح المهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، أن اللجنة الأولى قامت بمتابعه قطاعي التموين والطب البيطري، ومرت على ثلاث مخابز بلدية، ما أسفر عن تحرير ثلاث محاضر مخالفة، ما بين عدم نظافة أدوات العجين، ونقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، واتخذت الإجراءات القانونية كافة، حيال المخالفين.

وأضاف السكرتير العام المساعد، أن اللجنة مرت على مستودعات الغاز وثلاجات اللحوم والدواجن ومحال الجزارة، ومحطات تموين السيارات والمخابز الشامية، ما أسفر عن تحرير 12 محضرا مخالفا، حملت أرقام (3494 – 3454- 3450- 3451 – 3448- 3447 – 3452- 3446 – 3453 – 2079- 3256- 3455- لسنة 2020 أ.د.ط مركز كفر صقر)، لحيازتهم "دهون بلدية مجهوله المصدر، وأدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، ودقيق استخراج 72% مجهول المصدر، وزيت طعام مجهول المصدر، وتجميع بنزين 92 بكمية مقدارها 700 لتر، ودقيق استخراج 72 غير مصحوب بفواتير شراء، ولحوم بلدية لذبح اللحوم خارج المجزر"، كما تحرر محضر مخالفة لمحل جزارة، لعدم استخراج شهادة صحية للعاملين به.

وأوضح "الصافي، أن اللجنة الثانية، تابعت قطاع الصحة، ومرت على مستشفى كفر صقر المركزي، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين والمترددين على المستشفى، وأطلعت على سجل الحضور والانصراف، واتخذت الإجراءات القانونية كافة حيال المتغيبين.

ومرت اللجنة أيضا، على وحدة معالجة الغسيل الكلوي بالمستشفى، وقسم الحضانات والمطبخ الخاص بالمستشفى، وسحبت 4 عينات أغذية مختلفة، وتفقدت صيدلية المستشفى، وصيدليتي الغسيل الكلوي والتأمين الصحي؛ للتأكد من توافر أرصده كافية من الدواء، وتلاحظ وجود أجهزه معطلة، وأخطرت الجهات المعنية بإصلاحها فورا، واتخذت الإجراءات اللازمة حيال تشغيلها، للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمرضى.

ونوه السكرتير العام المساعد، إلى أن اللجنة مرت أيضا على مستشفيات (الزهراء - الساحل التخصصي - العبور التخصصي)، ورصدت عددا من الملاحظات، وأخطر مديري المستشفيات لإزالتها فورا.

ومرت لجنة الطب الوقائي على 11 مخبز بلدي، وعدد من المطاعم، وسحبت 41 عينة لتحليلها، وتحرر 19 محضرا مخالفا، وكذلك بعض مراكز طب الأسرة بمدينه كفر صقر، والوحده الصحية بقريه أبو الشقوق.

وأوضح المهندس محمد الصافي، أن أعمال اللجنه الثالثة المشكلة من هيئة الرقابة الادارية والمحافظة، تابعت أداء العاملين بديوان عام رئاسة مركز ومدينه كفر صقر؛ للتأكد من حسن سير وانتظام العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وأطلعت علي أعمال المركز التكنولوجي، ومتابعة الطلبات المقدمة للتصالح والإجراءات المتخذة في مخالفات البناء وموقف الشكاوى الواردة إلى :إداره خدمة المواطنين، والبوابة الإلكترونية للشكاوى الحكومية"، مؤكدا أن نسبة الاستجابة جاءت 98%.

وأشار "الصافي" إلى اللجنة مرت على مقر الحملة الميكانيكية للوقوف علي حالة السيارات والمعدات بها، والإطلاع على خط السير والمأموريات للعاملين، وكذلك مراجعة المختصين بقسم تحسين البيئة وفحص أعمال أقسام رخص المحلات والأملاك والإزالات والإدارة الهندسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل.

وأضاف السكرتير العام المساعد، أن اللجنة الرابعة تابعت قطاع الخدمات بنطاق المركز، وراجعت المشروعات الجاري تنفيذها بقطاعات (الطرق - مياه الشرب والصرف الصحي- الكهرباء)، ومراجعة المختصين، وأشير إلى أنه يوجد 2 مكتب بريد، وآخر تأمينات ومعاشات بالمدينة، ويتم تقديم الخدمات للمواطنين بهم بصورة جيدة، ورصد أى معوقات والعمل على حلها فورا.