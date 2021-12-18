«صحاب فاشوش» لـ «أمينة» تقترب من ربع مليون مشاهدة على «يوتيوب».. فيديو

اقتربت أغنية الفنانة أمينة الجديدة، «صحاب فاشوش»، إحدى أغنيات ألبومها الغنائي الجديد «تجار سعادة»، من ربع مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» ذلك بعد ساعات من طرحها.

صحاب فاشوش رابع أغنيات ألبوم أمينة

«صحاب فاشوش» هي رابع أغنيات ألبوم أمينة الجديد، حيث طرحت خلال الأسابيع الماضية، ثلاث أغنيات وهم «باي باي»، و«مكاني مش هنا»، و«تجار سعادة» التي تحمل اسم الألبوم.

صحاب فاشوش من كلمات أيمن الطويل

أغنية «صحاب فاشوش»، لـ أمينة، من كلمات أيمن الطويل، وألحان هاني فاروق، وتوزيع إسلام شيتوس، وهي من إنتاج أمينة، وتقول كلماتها.

(خلاص مفيش مابشتريش وكله يلزم تمامه

صحاب فشوش ماتنفعوش والندل معروف مقامه

رخاص وتتباعو ببلاش مايدفعش فيكو كاش

ماتشرفوش الرجاله مبدائكو ضحك ع الدقون

وكمان منزلينها سون لاء دانتو قله وناس عاله

يا كدابين يا مكشوفين

الاعيبكو ماتخيلش علينا

معاكوا كنا طيبيين

خليكوا فاكرين اسامينا

سكوت يا أعداء النجاح

ياناس يا فاشلة باكتساح

لاء دانتو أشكال كيادة

عاملين مع الأبالسه ديل

ماتعرفوش خالص جميل

يا مرضى محتاجة لعيادة

سلام سلام

مات الكلام

مفيش مكان تانى للناقص

قفلنا بابكو باللحام

وهنبقى شكل جديد خالص

هندوس بلوك للئيم

ومدام ردمنا ع القديم

هنروق ونرتاح بقى يابا

نعمل دليت على الجراح

حالفين نفرمط اللى راح

ياصحبة خايبة وكدابة)

الفنانة أمينة تنتظر عرض فيلمها الجديد الذي يحمل عنوان «الشرابية»، سيناريو وحوار محمود السنطي، وإخراج معوض إسماعيل، ويشاركها في بطولته علاء مرسي، وراندا البحيري، ولطفي لبيب، وأحمد عبدالله محمود، وسليمان عيد، وحسن عبدالفتاح، وعلاء زينهم، وجمال فؤاد واللبنانية دومينيك حوراني.