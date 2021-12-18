وفاة الفنان محب كاسر بعد صراع طويل مع مرض السرطان

أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان الكبير محب كاسر بعد صراع طويل مع المرض.

محب كاسر أحد أشهر الفنانين الذي أدوا أدوارا ثانوية في السينما

محب كاسر، هو أحد أشهر الفنانين الذي أدوا أدوارا ثانوية في السينما والدراما المصرية، وكان قد تصدر محركات البحث خلال الفترة الماضية، بعد أن تداول له البعض صورا له وهو يرقد على سرير المرض داخل أحد المستشفيات، بعد إصابته بسرطان في الكلى وضعف في عضلة القلب.

ولد الفنان محب كاسر، في 22 سبتمبر عام 1936، بمركز إسنا محافظة قنا، وشارك فيما يقرب عن 170 عملَا فنيَا، حيث بدأ مشواره الفني في أوائل الستينيات بفيلم «يوم الحساب»، واستمر بتأدية الأدوار الصغيرة كالحارس والبواب والغفير الصعيدي، حتى بداية الثمانينات، ومن أشهر أعماله الفنية (الغريب والليل، جحا ولعبة المسمار، الوديعة، الظالم والمظلوم، إلى أين تأخذني هذه الطفلة، درس خصوصي جدَا).

محب كاسر من مواليد 22 سبتمبر عام 1936

لم تكن أعمال «محب» مقتصره على الأفلام والسينما فقط، لكنه شارك في عدد كبير من المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية، فمن أشهر أعماله الدرامية التلفزيونية (أهل الهوى، سلسال الدم، بدون ذكر أسماء، ابن الليل، عصابة بابا وماما، ليالي الحلمية، عائلة الأستاذ شلش، عفاريت السيالة، المال والبنون)، ومن أشهر أعماله الإذاعية (بيت للحنان، الغريب والليل، إبن النيل، الخطة رقم13، النافذة المغلقة، إجري وإجري).

في مطلع ثمانينات القرن الماضي، اتجه محب كاسر، إلى الأعمال المسرحية، ومن أشهر أعماله المسرحية (خمس نجوم، الزوجة أخر من يعلم، الست هدى).