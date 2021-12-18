منير مكرم: سيصلى على جثمان محب كاسر في المستشفى.. والدفن في الغربية

قال الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، إن جثمان الفنان القدير محب كاسر، سيصلى عليه فى مستشفى هرمل بمنطقة دار السلام.

دفن جثمان محب كاسر في محافظة الغربية

وأوضح «مكرم»، فى تصريحات لـ «الوطن»، أن تصريح الدفن للفنان محب كاسر، سيتم استخراجه صباح اليوم السبت، على أن يتم دفن الجثمان فى مقابر أسرة الفنان فى مدينة بسيون بمحافظة الغربية.

كان الفنان محب كاسر، قد تصدر محركات البحث خلال الأيام الماضية بعد أن انتشرت له صور وهو فى فراش المرض، حيث كان يعاني من مرض السرطان فى الكلى وضعف في عضلة القلب.

محب كاسر رحل بعد معاناة مع مرض السرطان

ولد الفنان محب كاسر، في 22 سبتمبر عام 1936، بقرية أبوحمر مركز بسيون محافظة الغربية، وشارك فيما يقرب عن 170 عملَا فنيَا، حيث بدأ مشواره الفني في أوائل الستينيات بفيلم «يوم الحساب»، واستمر بتأدية الأدوار الصغيرة كالحارس والبواب والغفير الصعيدي، حتى بداية الثمانينات، ومن أشهر أعماله الفنية (الغريب والليل، جحا ولعبة المسمار، الوديعة، الظالم والمظلوم، إلى أين تأخذني هذه الطفلة، درس خصوصي جدَا).

لم تكن أعمال «محب» مقتصره على الأفلام والسينما فقط، لكنه شارك في عدد كبير من المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية، فمن أشهر أعماله الدرامية التلفزيونية (أهل الهوى، سلسال الدم، بدون ذكر أسماء، ابن الليل، عصابة بابا وماما، ليالي الحلمية، عائلة الأستاذ شلش، عفاريت السيالة، المال والبنون)، ومن أشهر أعماله الإذاعية (بيت للحنان، الغريب والليل، إبن النيل، الخطة رقم13، النافذة المغلقة، إجري وإجري).

في مطلع ثمانينات القرن الماضي، اتجه محب كاسر، إلى الأعمال المسرحية، ومن أشهر أعماله المسرحية (خمس نجوم، الزوجة أخر من يعلم، الست هدى).