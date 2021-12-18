جنات تتألق في حفلها بمصر الجديدة وسط حضور نخبة من نجوم الفن.. صور

أحيت الفنانة جنات، حفلا غنائيا كبيرا، مساء الجمعة، في أحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة، وسط حضور عدد من نجوم الفن أبرزهم عبير صبري، مي سليم، ريم البارودي، ومنة فضالي وسامح حسين ومحمد نجاتي ودوللي شاهين وراندا البحيري، والإعلامية بسنت نور الدين، ولاعب نادي الأهلي السابق شادي محمد.

جنات تشدو لـ فيروز في حفلها بمصر الجديدة

وقدمت النجمة المغربية جنات، مجموعة من أعمالها الخاصة التي تميزت بها طوال مشوارها الغنائي، منها «اللي بيني وبينك، وحبيبي على نياته ولسه هتحلى ومسا الجمال»، إلى جانب بعض أغنياتها المعروفة والتي حققت نجاحا جماهيريا.

جنات تبدأ حفلها على نغمات «اللى بيني وبينك»

كما قدمت المطربة المغربية المقيمة بمصر، عددا من الأغنيات التراثية، أبرزها «موعود» للعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، و«سهر الليالي» للفنانة الكبيرة فيروز.

كانت الفنانة جنات، قد حلت ضيفة على راديو «إينرجي 92.1»، من خلال برنامج «لأول مرة» منذ أسابيع، والذي تعده وتقدمه إيناس سلامة الشواف، وقالت الفنانة إنها لا تضع الكثير من الخطط البعيدة، فهي تميل للخطط القصيرة.

وأضافت جنات، أنها كانت تبتعد عن الساحة وتعود سريعا، ولكن الأمر اختلف الآن بعد زواجها، قائلة: «كنت ابتعد وأعود بشكل سريع ولكن بعد الزواج والإنجاب الأمر تغير كثيرا»، وعن زواجها، قالت جنات: «قبل الزواج كانت هناك فترة اعتقدت إنني لن أحب ولن أتزوج ولكن الأمر تغير منذ 5 سنوات حينما قابلت زوجي».

يذكر أن جنات لديها طفلتين من زوجها، وهما «جنات جونيور»، و«جوليا» التي رزقت بها من عام، والتي أنجبتها قبل أيام قليلة من طرح ألبومها الغنائي الأخير «أنا فى انتظارك».