ظهور شاروخان في صالات الجيم بعد أزمة ابنه الأخيرة مع المخدرات

شوهد الفنان العالمي شاروخان، في الصالات الرياضية، بعد فترة غيابه هو عائلته، عقب أزمة ابنه الأكبر أريان، مع المخدرات، حيث ترددت أنباء عن عودته من جديد لاستئناف اعماله الفنية، وفقا لما نشر في موقع «بينك فيلا» اليوم.

مر الفنان العالمي شاروخان، بأزمة نفسية صعبة بعد أزمة ابنه الأكبر أريان خان مع المخدرات، حيث أوقف تصوير أفلامه القادمة بل وتوقفت حياته كليا، واختفى أل شاروخان من السوشيال ميديا والظهور كليا، باستثناء ابنته الوسطى سوهانا.

وكشف مصدر قريب من عائلة شاروخان، في تصريحات لـ موقع «بينك فيلا»، بعد مشاهدة الأول في صالات الرياضة، أن شاروخان، قرر العودة لتصوير أعماله التي أوقفها بسبب أزمة ابنه الأكبر أريان خان، مع المخدرات، خاصة بعد ظهور براءة نجله بشكل كبير.

وكان قرار القاضي، أنه لا يوجد أي دليل رسمي يدين ابن شاروخان اريان، وهو ما دفع الفنان سانجيت دوت بدعم صديقه وابنه، معلقا: «من البداية قولنا لكم أن أريان غير مدان.. لا يوجد دليل يدينه.. ما استفادتكم من تشويه سمعته لانه ابن نجم كبير.. وما العوض الذي سوف يقدم بعد ما حدث لعائلته من قلق وتوتر».

وأوضح المصدر أن شاروخان استأنف العمل على لياقته البدنية، استعدادا لتصوير فيلميه المتوقفين، وأنه على الرغم من أنه كان بإمكان شاروخان بدء التصوير في نوفمبر الماضي، إلا أن السبب الرئيسي للتأخير هو أنه أراد وقتًا لاستعادة عضلاته وتجسده البطولي من أجل التواجد المطلوب على الشاشة.

يذكر أن شاروخان كان في أفضل حالاته أثناء تصوير فيلم (Pathan) ، وكان هذا هو السبب الرئيسي لعمل أفلام الأكشن المتتالية.

وتابع المصدر «لقد أراد شاروخان، المضي قدمًا في الصورة الرمزية المجمعة في فيلم أتلي أيضًا قبل الانتقال إلى شيء ناعم مثل راجكومار هيراني».

وأضاف المصدر أنه مستعد لبدء المرحلة الأخيرة من فيلم باثان قريبًا ثم القفز إلى فيلم أتلي، الذي سيتم تصويره على نطاق واسع في مومباي ودبي على مدى 160 يومًا.

وانتظر جميع محبي النجم العالمي شاروخان عودته من جديد إلى الشاشة الكبيرة مع باثان، في جميع انحاء العالم، حيث مرت ثلاث سنوات على آخر فيلم روائي طويل له، وكان الممثل البوليودي مستعدًا لبدء آخر جدول زمني لباثان في إسبانيا، ومع ذلك تم تعليق الأمر نفسه بسبب المعركة القانونية التي استمرت شهرًا لابنه آريان خان، استقرت الأمور أخيرًا، ونسمع أن شاروخان مشحونا أيضًا للعودة للتصوير بكامل طاقته، بحسب المصدر.