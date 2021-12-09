راكب يخفي 35 جراما من الحشيش داخل حذائه أثناء دخوله مطار القاهرة «صور»

حررت إدارة جمارك مطار القاهرة، محضر ضبط رقم 149 لسنة 2021 مبني 2 ضد راكب مصري بحوزته 10 خناجر محظور حيازتها، ومحضري ضبط جمركيين أرقام 147 و 148 لسنة 2021 ضد راكبين مصريين قادمين علي الطائرة «الأردنية - عمان»، أخفيا كميات من الخيوط الجراحية والطبية ومستلزمات طبية أخرى أسفل قاع سحري معد خصيصا لذلك في الحقائب بعدد 144 كيسا وعبوة للأول و 225 كيسا وعبوة للثاني.

35 جرام حشيش

وحررت الإدارة، محضر ضبط جمركي رقم 150 لسنة 2021، ضد راكب مصري بحوزته قطعة حشيش 35 جرام تقريبا، مخبأه داخل حذائه، كما حررت محضر ضبط جمركي رقم 151 لسنة 2021، ضد راكب سوري أخفى أدوية غالية الثمن داخل علب حلويات بتغليف المصنع.

يأتي ذلك بعدما تمكنت مصلحة الجمارك المصرية، أمس الأول الثلاثاء، من ضبط عدد من زجاجات الخمور غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، وأوضحت، في بيان صحفي، أن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية، تمكنوا، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، من ضبط عدد من زجاجات من الخمور الأجنبية الصنع، غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

ضبط خمور في الزمالك

وتوافرت معلومات سرية لدى إدارة التحريات والضبط، بقيام مطعمين بالزمالك، بالإتجار وبيع المشروبات الكحولية الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، تم تقنين الإجراءات، وتشكيل لجنة من عبد الله مصطفى مدير إدارة التحريات والضبط، ومحمد ماهر مدير إدارة الملكية الفكرية، وأحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع تحت التحفظ، وإيهاب عبد الله ومحمد فؤاد وطارق عبد العزيز وأحمد صلاح رؤساء الأقسام بمكافحة التهرب، وقوة من رجال الشرطة، وتم ضبط 13 زجاجة خمور أشكال وأنواع وأحجام مختلفة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.