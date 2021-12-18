جوتيريش يعين كورتيناي راتراي رئيسا لمكتب الأمين العام لـ الأمم المتحدة

أعلن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تعيين الجامايكي كورتيناي راتراي، رئيسا لمكتبه، خلفا لـ البرازيلية ماريا لويزا ريبيرو فيوتي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

بدوره، حدث مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، تدابير شاملة لمكافحة الإرهاب ضد تنظيمي «داعش» و«القاعدة» الإرهابيين، ومدد ولايتي أمين المظالم، وفريق الرصد لمدة عامين ونصف العام.

ومدد مجلس الأمن، ولاية مكتب أمين المظالم، الذي أنشئ بموجب القرار 1904، لمدة 30 شهرا، باعتماد القرار 2610 بالإجماع والعمل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وأكد مجلس الامن الدولي، من خلال النص أن أمين المظالم يجب أن يستمر في تلقي طلبات من أفراد أو جماعات أو التعهدات أو كيانات تسعى إلى رفع اسمها من قائمة العقوبات، بيد أنه يجب ألا يسعى إلى الحصول على تعليمات من أي حكومة أو تلقيها.

مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية فريق الرصد الحالي

كما مدد مجلس الامن الدولي، ولاية فريق الرصد الحالي الذي يتخذ من نيويورك مقرا له وأعضائه، المنشأ عملا بالفقرة 7 من القرار 1526، لمدة 30 شهرا لمساعدة اللجنة وأمين المظالم، وطلب منه تقديم إحاطات شفوية فصلية للجنة بشأن تحليلها للتنفيذ العالمي للقرارين 2199 و2178.

وكان مجلس الأمن الدولي، مدد أمس الجمعة، لمدة 12 شهرا لولاية فريق رصد الجزاءات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بحركة «طالبان»، وكذلك الأفراد والجماعات والتعهدات والكيانات الأخرى المرتبطة بـ الحركة، التي تشكل تهديدا للسلام والاستقرار والأمن في أفغانستان.

وأصدر المجلس، القرار رقم 2611 بالإجماع، فيما وجه القرار، فريق الرصد لجمع معلومات عن حالات عدم الامتثال للتدابير المفروضة في القرار 2255 ، وتسهيل المساعدة في بناء القدرات، بناء على طلب الدول الأعضاء، كما وجه فريق الرصد إلى تقديم توصيات للجنة بشأن الإجراءات المتخذة للاستجابة لعدم الامتثال.

من جانبه، دعا المجلس الأعلى للمقاومة الوطنية في أفغانستان، منظمة التعاون الإسلامي لعدم الاعتراف بالحكومة المؤقتة التي شكلتها «طالبان»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.