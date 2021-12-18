انخفاض جديد.. سعر الليرة التركية أمام العملات اليوم

واصلت الليرة التركية تراجعها، السبت 18 ديسمبر أمام الدولار، وعدد من العملات الأجنبية بقرار البنك المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة للشهر الرابع على التوالي.

وتنشر «الوطن»، التعاملات اليومية على الليرة التركية أمام العملات الأخرى: «الدولار، واليورو، واليّن الياباني، واليوان الصيني، والفرنك السويسري، والجنيه الإسترليني»، حيث تراجع سعر الليرة التركية، أمام 6 عملات أجنبية، تراجعًا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية.

سعر الدولار مقابل الليرة التركية

وشهد سعر الليرة التركية، اليوم السبت 18 ديسمبر تراجعًا قياسيا أمام الدولار الأمريكي، ليباع الدولار بسعر 16.41 ليرة تركية بنسبة ارتفاع 4%.

سعر الليرة التركية أمام اليورو

وسجّل سعر اليورو أمام الليرة التركية، ارتفاعًا ليباع بـ17.48 ليرة تركية بنسبة 4%.

سعر الليرة أمام الجنيه الإسترليني

بيع الجنيه الإسترليني أمام الليرة التركية بسعر 20.74 ليرة تركية بنسبة 4%.

سعر اليّن الياباني أمام الليرة التركية

كما سجّل اليّن الياباني، اليوم السبت 18، سعر 14.44 ليرة تركية بارتفاع 4%.

سعر الفرنك السويسري أمام الليرة التركية

وسجل الفرنك السويسري، نحو 17.76 ليرة تركية بارتفاع بنسبة 4%.

سعر اليوان الصيني أمام الليرة التركية

ارتفع سعر اليوان الصيني، أمام الليرة التركية، ليباع بسعر 257 ليرة بارتفاع 4%.

سعر الجنيه مقابل الليرة التركية

ارتفع الجنيه المصري أما الليرة التركية ليباع بسعر 1.2 ليرة تركية اليوم.

ماذا حدث في سعر الليرة خلال العام الجاري؟

فقدت الليرة التركية أكثر من نصف قيمتها خلال العام الجاري، ولازالت تتهاوى وفق مصادر مصرفية لـ«الوطن» لعدة أسباب منها قرار البنك المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة للشهر الرابع على التوالي، لتسقط الليرة التركية بقوة خلال الفترة الماضية.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الأساسي لأجل أسبوع واحد، بنحو 100 نقطة، أساس، إلى 14% فقط، بعدما خفض المركزي التركي الفائدة بنحو 500 نقطة، أساس، منذ سبتمبر الماضي رغم التضخم التركي المرتفع بالفترة الماضية.

وأدى القرار إلى انهيار جديد لليرة التركية لمستويات قياسية تاريخية مجددا، حيث ارتفع الدولار أمام الليرة ليسجل 16.72 دولار خلال يوم، وهو الأمر الذي أدى إلى خروج الرئيس التركي لإلقاء بيان هام في محاولة لامتصاص غضب المواطنين الأتراك، وتخفيف حدة آثار التضخم القياسي الذي تشهده البلاد تزامنا مع قرارات المركزي التركي بخفض معدلات الفائدة.