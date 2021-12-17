سعر الليرة التركية أمام الجنيه المصري الآن.. تواصل الانهيار

واصلت الليرة التركية هبطوها أمام الجنيه المصري، وعدد كبير من العملات، عقب قرار البنك المركزي التركي، أمس الخميس، بخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، والذي جاء للمرة الرابعة على التوالي، لتسجل بذلك الليرة التركية مستوياتٍ قياسية من الهبوط، وبذلك انخفضت العملة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» سعر الليرة التركية مقابل الجنيه المصري اليوم، بعد اتخاذ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عددًا من الإجراءات التي من المتوقع تنفيذها خلال الأيام المقبلة، لوقف انهيار الليرة التركية، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة لن تحدد مصير تركيا، إذ أصدر قرارًا برفع الحد الأدنى للأجور في تركيا بنحو 50%، بعد إعلان رفع أسعار الفائدة اليوم بنحو 100 نقطة أساس إلى 14%، على الرغم من زيادة حادة في التضخم، وذلك وفقا لما نشره موقع «روسيا اليوم».

سعر الليرة مقابل الجنيه المصري

سجلت الليرة انخفاضا ملحوظا أمام العملة المصرية، إذ سجل سعر الليرة التركية الواحدة 0.96 جنيه مصري.

سعر الليرة التركية مقابل الدولار

سجّل سعر الدولار اليوم أمام الليرة التركية ارتفاعًا كبيرًا، إذ سجل 16.47 ليرة تركية مقابل الدولار الواحد.

سعر الليرة التركية مقابل اليورو

في حين سجل سعر اليورو الواحد نحو 18.58 ليرة تركية.

سعر الليرة التركية مقابل الجنيه الإسترليني

ووصل سعر الليرة التركية لنحو 0.046 جنيه إسترليني.

سعر الليرة أمام الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي ارتفاعا أمام الليرة التركية ليباع 54.34 ليرة مقابل دينار كويتي واحد.

سعر الليرة أمام الريال السعودي

وسجّل سعر الريال السعودي الواحد ارتفاعًا أمام الليرة التركية ليباع بـ4.39 ليرة تركية.

سعر الليرة أمام الدينار الليبي

فيما سجّل سعر الدينار الليبي ارتفاعًا أمام الليرة التركية ليباع بـ3.57 ليرة تركية مقابل دينار واحد.