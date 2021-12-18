الصحة تكشف مكان حجز مصابي فيروس أوميكرون في مصر: «لا داعي للقلق»

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن الـ3 حالات التى سجلتها مصر مصابين بمتحور أوميكرون هي من ضمن 26 حالة تم الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا، وتم إجراء تحاليل لها وأثبتت التحاليل إصابة 3 حالات منها بالمتحور الجديد «أوميكرون» والباقي مصابين بمتحور «دلتا».

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» الأعراض التي ظهرت على حالة منها كانت خفيفة ومتوسطة وكشفها تحليل التسلل الجيني، وحالتين لم تظهر عليهما الأعراض وخضعت هذه الحالات للعزل داخل حميات العباسية وهى مخصصة لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا.

متحور أوميكرون ليس الأشد عدوى

وأكد المصدر، أن هذه الحالات تخضع للبروتوكولات العلاجية لوزارة الصحة والسكان التي تم تحديثها مؤخرا لتعزيز مناعة الجسم لمواجهة فيروس كورونا والتحورات الجديدة التي تطرأ عليه من حين لآخر.

وأوضح المصدر، أنه لا داعي لتخصيص مستشفيات محددة لحالات أوميكرون، خاصة أنه متحور من ضمن المتحورات التي تحدث لفيروس كورونا وليس شديد الخطورة ولكنه سريع فقط حتى أعراضه لم تتغير عن الأعراض المعروفة بالنسبة لفيروس كورونا.

وأشار المصدر، إلى أهمية التعامل بحذر مع فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة واتباع التدابير الصحية اللازمة كإرتداء الكمامات خاصة في المواصلات العامة، والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام والتكدس والحفاظ على التباعد البدني، وفي حالة ظهور أي أعراض تنفسية حادة لابد من الذهاب فورا إلى المستشفى، وسيتم المتابعة من خلال فرق طبية مدربة على أعلى مستوى للتعامل مع كافة الحالات.

الموجة الرابعة من فيروس كورونا

وأكد المصدر، أن المستشفيات حالياً بها أسرة فارغة تصل إلى 84% رغم ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وهناك وفرة في بروتوكول كورونا، مشددًا على تلقي اللقاح للحماية من الإصابة، مشيرًا إلى رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية.