10 نصائح من «الصحة» لمواجهة التقلبات الجوية والوقاية من نزلات البرد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، عن تعرض البلاد، خلال الأيام القادمة، إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتعرض البلاد لموجة من الأمطار ونشاط لحركة الرياح على مختلف الأنحاء.

وفي هذا الصدد تقدم «الوطن»، عددا من الإرشادات للتعامل مع التقلبات الجوية، خلال موجة الطقس السئ، وفقا لما أعلنته وزارة الحصحة والسكان المصرية، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة على مدار الساعة.

نصائح للوقاية من الإصابة بنزلات البرد

وقدمت وزارة الصحة والسكان المصرية، عددا من الإرشادات الواجب اتباعها للاستعداد للأيام شديدة البرودة بطرق صحية تساعد في الوقاية من نزلات البرد، والتي جاءت كالتالي:

ـ الحرص على ارتداء الملابس الثقيلة، ويفضل أن تكون متعددة الطبقات حتى تحافظ على حرارة الجسم.

ـ تناول طعام صحي يمد بالطاقة، مع تناول المشروبات الساخنة.

ـ المحافظة على ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة باستمرار.

نصائح لمواجهة التقلبات الجوية

كما وجهت وزارة الصحة عددا من النصائح لمواجهة التقلبات الجوية، وخاصة خلال موجات الطقس السيئة التي تتعرض لها البلاد، وجاءت كالتالي:

ـ يجب على مرضى حساسية الصدر عدم الخروج من المنزل في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة فقط.

ـ ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل، في وجود العاصفة الترابية، تجنباً لدخول الهواء إلى الشعب الهوائية.

ـ استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيب، قبل الخروج من المنزب بوقت كاف.

ـ يفضل الجلوس في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، لتجنب الشعور بالاختناق.

ـ ينصح بوضع أدوية الحساسية في الحقيبة، عند الخروج وتناولها في مواعيدها التي يحددها الطبيب.

ـ شرب كمية كافية من المياه، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

ـ التأكد من غلق نوافذ المنزل جيدا، لمنع دخول الأتربة، والغبار في الغرف.