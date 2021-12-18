الأمم المتحدة تحتفي باليوم العالمي للغة العربية: يتحدث بها 400 مليون فرد حول العالم

يحتفل العالم، اليوم السبت، باليوم العالمي للغة العربية، حيث ستعقد الأمم المتحدة عدة فعاليات تحت عنوان «اللغة العربية والتواصل الحضاري»، بهدف إبراز الدور التاريخي الذي تضطلع به اللغة العربية كأداة لاستحداث المعارف وتناقلها.

اللغة الأكثر انتشارًا حول العالم

اللغة العربية وسيلة للارتقاء بالحوار وإرساء أسس السلام، وكانت على مر القرون الركيزة المشتركة وحلقة الوصل التي تجسد ثراء الوجود الإنساني وتتيح الانتفاع بالعديد من الموارد.

وتبرز أهمية اللغة العربية خاصة في ظل العولمة والرقمنة والتعددية اللغوية بما يعزز الحوار بين الأمم والشعوب، وفق بيان الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني، الذي احتفت به بيوم اللغة العربية.

وتعد اللغة العربية ركنا من أركان التنوع الثقافي للبشرية، وهي إحدى اللغات الأكثر انتشارًا واستخدامًا في العالم، إذ يتكلمها يوميًا ما يزيد على 400 مليون نسمة.

اعتماد 18 ديسمبر للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

واللغة العربية لغة مقدسة، ولها أهمية قصوى لدى المسلمين، فلا تتمّ الصلاة في الإسلام إلا بإتقان بعض من كلماتها، كما أنها لغة شعائرية رئيسية لدى عدد من الكنائس المسيحية في المنطقة العربية، كما كتب بها كثير من أهم الأعمال الدينية والفكرية اليهودية في العصور الوسطى.

واعتمدت إدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي قرارًا باعتماد يوم 18 ديسمبر للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وتمّ تحديد ذلك التاريخ للاحتفال، كونه اليوم الذي أصدرَت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.