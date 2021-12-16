الصين تشكر مصر على استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لـ«مكافحة الفساد»

وجه ممثل الصين في الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تستضيفها مصر، الشكر لمصر على ظروف العمل الممتازة، مؤكدًا على أن منع الفساد يشكل جزءًا هاما من أنشطة بلاده، كما أن السلطات المعنية توفر الحماية القانونية للمبلغين عن حالات الفساد.

أولينا أهمية كبيرة لمنع الفساد

وأضاف، أن بلاده أولت أهمية كبيرة لمنع الفساد، إذ أن الدورة السادسة للجنة المركزية للحزب الحاكم دعت إلى تعزيز مكافحة الفساد في هذا العصر الجديد ملتزمين الحكم الرصين والرشيد في مناحي الحياة العمومية كافة من أجل مكافحة الفساد.

نستهدف تعزيز مشاركة البلاد ودعم الأجندة الدولية لمكافحة الفساد

وأضاف، أن الحزب الحاكم يستهدف تعزيز مشاركة البلاد ودعم الأجندة الدولية لمكافحة الفساد: «نركز على تحسين الشفافية وزيادة مستوى المسائلة، كما نولي أهمية كبيرة لزيادة الشفافية، وفي أكتوبر الماضي دعت اللجنة المركزية إلى احترام سيادة القانون وإسناد الوظيفة العمومية إلى النزاهة والعدالة وتحسين آليات المسائلة العمومية».