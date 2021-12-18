«فايزر» تتوقع تفشي كورونا حتى 2024 وتعلن استجابة لقاحها للأطفال

ذكرت شركة فايزر، أنّ المعطيات التي تستند إليها، تنبئ بأنّ جائحة كورونا ستستمر حتى 2024، موضحة أنَّ نسخة من لقاحها بجرعة أصغر للأطفال بين عامين و4 أعوام أحدثت استجابة مناعية أضعف من المتوقع، وهو ما يمكن أن يرجئ ترخيص استخدامها.

ومن جهته، قال ميكائيل دولستن كبير المسؤولين العلميين في شركة فايزر، وفق بيان، إنَّ الشركة تتوقع أن تظل بعض المناطق تتعرض لإصابات بمستوى جائحة فيروس كورونا خلال العام أو العامين المقبلين.

خطة لإنتاج 4 مليارات جرعة فايزر العام المقبل

وأضاف أنَّ دولاً أخرى سيتوطن فيها المرض بأعداد منخفضة يمكن السيطرة عليها خلال نفس تلك الفترة الزمنية، وتنبأت الشركة بأن المرض سيتوطن على هذا النحو في العالم بحلول 2024.

وقال «دولستن»: «متى وكيف يحدث هذا بالضبط، الأمر سيعتمد على تطوّر المرض ومدى الفعالية التي سينشر بها المجتمع اللقاحات والأدوية والتوزيع المتكافئ إلى الأماكن التي بها معدلات تطعيم منخفضة».

وطوّرت فايزر لقاحها لـ«كوفيد-19»، مع شركة «بيونتك» الألمانية، وتتوقع حاليًا أن تبلغ عائداته 31 مليار دولار في العام المقبل، وتعتزم الشركة إنتاج 4 مليارات جرعة في العام المقبل.

حبوب تجريبية مضادة للفيروسات

ولدى الشركة المنتجة للأدوية أيضًا حبوبًا تجريبية مضادة للفيروسات تسمى «باكسلوفيد»، أدت إلى خفض الحالات التي تستدعي العلاج بالمستشفيات والوفيات بنسبة 90%، بين الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، وذلك في تجربة سريرية.

وقدرت 3 تحليلات مبيعات منه تتراوح بين 15 و25 مليار دولار في العام المقبل طبقا لبيانات نظام التقديرات «آي.بي.إي.إس.» من «ريفنيتيف»، وقبل ظهور أوميكرون، توقع كبير خبراء الأمراض المعدية الأميركيين أنتوني فاوتشي نهاية الجائحة في الولايات المتحدة في 2022.