حقيقة تأجيل الامتحانات بالمدارس بسبب كورونا والطقس.. إجراءات مشددة من «التعليم»

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تأجيل الامتحانات بسبب كورونا والطقس، مؤكّداً أنَّ الامتحانات ستعقد في مواعيدها اعتباراً من 15 يناير المقبل وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وسيتمّ تعقيم جميع اللجان الامتحانية بصفة مستمرة قبل وبعد الامتحانات وإلزام المعلمين بارتداء الكمامة الطبية للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.

شوقي: تأجيل الامتحانات «غير وارد»

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ تأجيل الامتحانات بسبب كورونا والطقس حتى الآن أمر غير وارد، مشدداً على جميع المديريات والإدارات التعليمية بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات وإعداد القوائم النهائية بأسماء الطلاب المقرر أداءهم للامتحانات، لافتاً إلى أنَّ امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستعقد ورقياً وتختلف من مدرسة لأخرى.

فيما كثفت المديريات التعليمية استعداداتها لعقد الامتحانات بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، مشددة على جميع المدارس بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لشرح المقررات الدراسية وتوجيه الطلاب للاستفادة من كافة المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.

عقد الامتحانات ورقياً في لجان مؤمنة

بدوره، أكّد محمد عبدالتواب، وكيل مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية، أنَّه يجرى حالياً طباعة امتحانات الصف الثالث الإعدادي المقرر عقدها في شهر يناير المقبل، موضحاً أنَّ الامتحانات ستعقد ورقياً على مستوى المديرية في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، وستعتمد الأسئلة على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأضاف «عبدالتواب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه يجرى حالياً الاستعداد للامتحانات الصف الخامس والسادس الابتدائي، موضحاً أنَّها ستعقد ورقياً مثلما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.

فيما قال مجدي الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنَّ المديرية حرصت على التنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية للوقوف على الاستعدادات النهائية لعقد الامتحانات، مشدداً على جميع المدارس بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لشرح المقررات الدراسية والانتهاء منها قبل انطلاق الامتحانات بوقت كافي.