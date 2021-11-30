وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الامتحانات بسبب متحور كورونا الجديد

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد 2021-2022، يسير بشكل منضبط دون حدوث أي معوقات أو أزمات تؤثر على سير العملية التعليمية في المدارس، منوها إلى أن نسبة حضور التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية وصلت إلى 99%، موضحا أن هناك إجراءات صارمة سيتم تنفيذها في المدارس، بسبب متحور كورونا الجديد «أوميكرون».

وزير التعليم: الامتحانات في مواعيدها دون تأجيل بسبب متحور كورونا الجديد

وكشف وزير التعليم، خلال حديثة لـ«الوطن»، عن حقيقة تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي 2021-2022، بسبب متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، قائلا: «امتحانات منتصف العام الدراسي ستعقد في مواعيدها المحددة في لجان مراقبة بالمدارس، ولا يوجد ما يستدعي من تأجيل الامتحانات»، موضحا أن جميع المدارس ستنفذ إجراءات صارمة، داخل الفصول ودورات المياه، وتقلل كثافة الطلاب داخل اللجان الامتحانية، بسبب متحور كورونا الجديد.

امتحانات منتصف العام 15 يناير ولا خوف من متحور كورونا

وأوضح شوقي، أن امتحانات منتصف العام الدراسي 2021-2022، تبدأ في 15 يناير المقبل، وأن الوزارة ليس لديها أي تخوفات من متحور كورونا الجديد، ولن يتم عقد الامتحانات في المنازل تحت أي ظرف ومهما كانت الصعوبات، مؤكدا أنه على جميع المدارس التنبيه على كافة الطلاب بالالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس وطوال اليوم الدراسي، وعدم نزعها، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

تقليل كثافة الطلاب داخل اللجان بسبب متحور كورونا الجديد

وأشار وزير التعليم، إلى أنه سيتم تقليل كثافة الطلاب داخل اللجان الامتحانية بسبب متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، موضحا أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمهم وتطهيرها ضد كورونا، مؤكدا أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستعقد إلكترونيا في المدارس، وامتحانات صفوف النقل من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي ستكون بشكل ورقي، إضافة إلى بداية إجازة منتصف العام في 5 فبراير المقبل ولمدة 15 يوما.