«التعليم» تنفي مزاعم تعطيل الدراسة بالقاهرة والجيزة: تجنبوا الشائعات

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قرار تعطيل الدراسة في أي محافظة بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار يعود إلى المحافظة بالتنسيق مع المديرية التعليمية، وليس قرارًا من وزارة التربية والتعليم نفسها، مشددًا على أولياء الأمور والطلاب بضرورة عدم الانسياق وراء مواقع التواصل الاجتماعي، ويجب الاعتماد فقط على البيانات الرسمية التي تصدر في هذا الشأن.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية التعليمية

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة شكّلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية التعليمية في جميع المحافظات والوقوف على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة الالتزام بأي قرارات صادرة من قبل المحافظين، تخص التعطيل أو الاستمرار.

تفعيل لجنة الحماية المدرسية في أوقات الأزمات ومواجهة الشائعات

وتابع وزير التربية والتعليم، أن جميع المدارس تعمل على تفعيل لجنة الحماية المدرسية في أوقات الأزمات ومواجهة الشائعات ولجنة إدارة الأزمات والكوارث، موضحًا أن هذه اللجنة تعمل على تدريب الطلاب والمعلمين على كيفية التعامل مع الأزمات والطوارئ سواء سقوط أمطار أو سيول، مشددًا على جميع الطلاب بضرورة الاستفادة منها بجانب الدراسة للمقررات الدراسية.

الجيزة: لا توجد أي تعليمات حتى الآن لتعطيل الدراسة

من جانبه، أكد ناصر شعبان، مدير إدارة الهرم التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أنه لا توجد أي تعليمات حتى الآن لتعطيل الدراسة يومي الأحد والإثنين المقبلين في المدارس سواء الخاصة أو الحكومية، موضحاً أن الدراسة في مواعيدها كما هي دون أي تغييرات.

وأضاف «شعبان» لـ«الوطن»، أن الإدارة التعليمية حريصة على تفعيل لجنة الحماية المدرسية في المدارس لتدريب الطلاب على كيفية التعامل مع الأزمات والطوارئ، مؤكدًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية في الإدارة لمتابعة سير العملية التعليمية في جميع المدارس.

متابعة غياب الطلاب والوقوف على أسبابه

وفي سياق متصل، قال مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، إن الدراسة مستمرة في جميع المدارس حتى الآن ولا يوجد تعطيل يومي الأحد والإثنين المقبلين، مشدداً على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الالتزام بكافة التعليمات التي يتم صدورها في هذا الشأن.

وأضاف «عبده» لـ«الوطن»، أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا، ومتابعة غياب الطلاب والوقوف على أسباب الغياب.