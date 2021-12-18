اضطراب الملاحة البحرية من الغد.. وارتفاع الموج يصل لـ5 أمتار

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر، بشأن موعد حدوث اضرابات في حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج خلال الأيام المقبلة وتحديدًا بداية من غد الأحد الموافق 19 ديسمبر، حيث يشهد البحر المتوسط اضطرابا وارتفاع الموج ليتراوح من 2 لـ4 أمتار.

كما يشهد الإثنين كذلك، وفق الأرصاد، اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ولكن يرتفع الموج عن اليوم الذي سبقه، إذ يتراوح ارتفاعه بين 4 لـ5 أمتار عن سطح الأرض.

طقس الأيام المقبلة

ويسود خلال 72 ساعة المقبلة بداية من اليوم وحتى الإثنين، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، ويسود طقس بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره على كل الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

ومن المتوقع أن يكون هناك سقوط لـ الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وتنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل ومدن القناة وشمال الصعيد.

طقس الأحد

أما بشأن طقس الأحد، فستكون هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، وتنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

طقس الإثنين

وعن طقس الإثنين، فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 18 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 19 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 20 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.