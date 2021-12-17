الأرصاد تعلن خريطة سقوط أمطار اليوم.. غزيرة على معظم الأنحاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، استمرار تكاثر السحب المنخفضة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار اليوم، متفاوتة الشدة قد تمتد لمناطق من شمال الصعيد.

الأرصاد: أمطار اليوم متفاوتة الشدة

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار اليوم متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا، بنسب سقوط تصل لـ 60% تقريبا، بينما تتعرض القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وجنوب الدلتا، لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، وقد تمتد إلى شمال الصعيد، بنسب سقوط تصل لـ40%.

درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم

وحددت الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على كافة أنحاء البلاد، وجاءت كالتالي:

القاهرة 18 11

الإسكندرية 17 13

وادي النطرون 17 11

طنطا 18 12

شبين الكوم 18 11

دمنهور 17 12

بلطيم 17 11

مطروح 17 10

السلوم 16 12

سيوة 17 05

بورسعيد 17 12

دمياط 18 12

الزقازيق 18 11

المنصورة 18 11

الإسماعيلية 18 11

السويس 19 12

العريش 19 12

رفح 19 12

رأس سدر 20 13

نخل 18 07

نويبع 21 17

طابا 19 12

كاترين 15 06

الطور 21 14

شرم الشيخ 22 15

الغردقة 22 15

مرسى علم 23 15

الفيوم 18 08

بني سويف 18 08

المنيا 19 08

أسيوط 19 06

سوهاج 19 07

قنا 20 10

الأقصر 20 11

أسوان 21 11

إدفو 21 11

أبو سمبل 20 11

الوادي الجديد 21 09

شلاتين 28 12

أبو رماد 28 14

حلايب 27 13

رأس حدربة 27 14