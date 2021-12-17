حقيقة تعطيل الدراسة غدا السبت في الإسكندرية.. بسبب الطقس السيئ

مع الطقس السيئ الذي يضرب الإسكندرية خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب نوة الفيضة الصغرى، توقع البعض أن يصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قراره المعتاد المتمثل في تعطيل الدراسة غدا السبت، إلا أن حقيقة الأمر كان القرار مغايرا لتوقعات المواطنين في المدينة الساحلية، أو بمعنى أصح معاكسا عما أرادوا نتيجة تساقط الأمطار وحالة الصقيع.

انتظام الدراسة غدا السبت في الإسكندرية

فبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فأنه تقرر انتظام الدراسة غداً السبت 18 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، وذلك بناء على الإفادة الواردة من توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي أكدت استقرار في الأحوال الجوية.

متابعة لحظية تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة

وأوضح محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة، لافتاً إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كافة شكاوى المواطنين.

صفحات مزيفة وراء خبر تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية

في ذات السياق، حذرت محافظة الإسكندرية من صفحات مزيفة ومجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم ولوجو محافظة الإسكندرية، وصفوها بأنها تعمل على تضليل المواطنين، وتنشر أخبارا كاذبة ومبالغا فيها، وذلك بعد تداول أخبار خاطئة عن تعطيل الدراسة غدا السبت على تلك الصفحات.

وتناشد محافظة الإسكندرية المواطنين بالتأكد من مصدر الأخبار قبل نشرها أو نقلها أو تداولها، والتعامل من خلال المصادر الرسمية للمحافظة فقط حرصاً على تحري الدقة في نقل وتداول البيانات.